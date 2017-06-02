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Dünya

Almanya'da yabancı devlet büyüğüne hakarete soruşturma için hükümetten onay alma şartı kaldırıldı

Soruşturma izni veren Merkel, yasanın 1 Ocak 2018 yılından geçerli olmak üzere kaldırılacağını açıklamıştı

02 Haziran 2017 16:27

Almanya'da yabancı devlet büyüklerine hakaret durumunda, soruşturma için savcılığın hükümetten onay almasını gerektiren yasa kaldırıldı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, Almanya, Türkiye ile mizah krizinin çıkmasına yol açan ceza yasasının 103’ncü paragrafını kaldırdı. Şah yasası olarak da bilinen paragraf 103, yabancı devlet adamlarına hakareti düzenliyor ve üç yıla kadar bir cezayı öngörüyordu. Federal Parlamento, imparatorluk zamanından kalma yasanın 1 Ocak 2018’den geçerli olmak üzere kaldırılmasını dün gece oybirliği ile kabul etti.

Söz konusu yasa, Alman komedyen Jan Böhmermann’ın kamu kanalı ZDF’de yayınlanan programında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan küfürlü şiirle gündeme gelmişti. 103'üncü maddeye istinaden savcıların soruşturma başlatabilmesi için hükümetin onayı gerekiyordu.


Türkiye, Almanya’dan Böhmermann’ın 103’ncü madde kapsamında yargılanması için izin vermesini istemiş, konu Almanya’da büyük tartışmalara neden olmuştu. Soruşturma izni veren Merkel, yasanın 1 Ocak 2018 yılından geçerli olmak üzere kaldırılacağını açıklamıştı.

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