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Spor

Almanya'da 'video hakem' skandalı!

Almanyalı futbolseverlerin yüzde 60'ı uygulamadan rahatsız ve kaldırılmasını istiyor

07 Kasım 2017 13:36

Almanya Bundesliga’da video hakem uygulaması projesinin başında bulunan hem de video hakem gözetmenliği yapan Helmut Krug’un işine son verildi.

Bild, Fotomaç ve Aspor’da çalışan gazeteci Hüseyin Özkök’ün Twitter hesabı üzerinden aktardığı bilgiye göre, Bild’in haberiyle Krug’un son Schalke-Wolfsburg karşılaşmasında video hakemin kararını iki kere Schalke lehine değiştirttiği ortaya çıktı.

Gelsenkirchenli olarak Bundesliga’da Schalke maçı yönetemeyen Krug, bu etik dışı davranışı nedeniyle görevden alındı ve ilişkisi kesildi.

Yüzde 60, uygulamayı 'sinir bozucu' buluyor

Bundesliga’da video hakem uygulaması büyük tartışmalara yol açıyor. Dün, Kicker’in yaptığı bir ankette futbolseverlerin yüzde 60’ı uygulamanın kalkması yönünde görüş bildirdi.

Bild’in bugün yaptığı ankette ise taraftarlar video hakemi uygulamasını yüzde 60 oranında sinir bozucu bulduğunu belirtti.

Almanya’dan bilgi aktaran Özkök, konu hakkındaki görüşlerini de, “Türkiye’de video hakem uygulaması ile dertlerin biteceğini sananlar yanılır. Çok daha büyük tartışmalar ve problemler bizi bekliyor” sözleriyle dile getirdi.

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Video HakemAlmanyaSkandalHelmut Krug

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