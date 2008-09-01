Almanya'da vatandaşlık sınavı başladı

Alman vatandaşı olmak isteyen yabancılar bugünden itibaren yeni vatandaşlık sınavına tabi tutulmaya başlandı.



Toplam 310 sorunun hazırlandığı sınavda kendisine rastgele sorulacak 33 soru arasından en az 17'sini doğru bilenler sınavı kazanmış olacak. İsteyen herkesin istediği kadar katılabileceği sınava giriş ücreti 25 Euro. Almanya'da yaşayan ve burada en az lise mezunu olan yabancılar bu sınavdan muaf tutulacak.



Sınav için hazırlanan sorular sadece zor olduğu için değil, bazıları yanlış hazırlandığı gerekçesiyle de eleştirilmiş, Almanya İçişleri Bakanlığı da yanlış hazırlanan bazı soru ve cevapların düzeltildiğini açıklamıştı.



Alman hükümetinin göç ve uyumdan sorumlu Devlet Bakanı Maria Böhmer, daha önce bu konuda yaptığı bir açıklamada, sınav sorularının zor olduğu iddialarını reddetmiş, vatandaş olmaya hazırlananların bu soruları çalışarak Almanya'daki yaşamları ve siyasi hayata katılımları konusunda bilgi sahibi olacaklarını savunmuştu.



6 milyon 750 bin yabancı var



Almanya’da 2007 yılı verilerine göre, 6 milyon 750 bin yabancı yaşıyor ve bunların 1 milyon 739 bininin Türk vatandaşı olduğu kaydediliyor. Türkleri 535 bin ile İtalyanlar, 362 bin ile Polonyalılar, 317 bin ile Sırbıstan Karadağlılar, 304 bini Yunan yurttaşları, 228 bini Hırvatlar izliyor.



Bu sayılar içinde Alman vatandaşlığına geçmiş olan Türkler yer almıyor ve onlar Alman vatandaşı sayıldığından, örneğin Türk nüfusu çok düşük görünüyor. Almanya'da yaşayan Türk kökenlilerin toplam sayısı 2.6 milyonu aşıyor.



Türkler’in yüzde 27’si en az 30 yıldır Almanya’da yaşarken, 10 yıldan daha az bir süredir bu ülkede ikamet edenlerin oranı ise yüzde 20 olarak tanımlanıyor.10-30 yıl arasında Almanya’da bulunan Türkler’in oranı ise yüzde 53. (Tempo24)