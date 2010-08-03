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Dünya

Almanya'da uyum yasası tasarısı kabul edildi

Almanya, ilk kez uyum yasası tasarısını kabul etti.

03 Ağustos 2010 03:00

T24- Almanya'da ilk kez Berlin eyalet hükümeti, uyum politikasını düzenleyecek bir "uyum yasası" tasarısını kabul etti.


Berlin eyalet hükümeti tarafından kabul edilen yasa tasarısının yıl sonuna kadar eyalet meclisinde onaylanması bekleniyor.


Söz konusu yasayla kamu dairelerinin ve eyaletteki şirketlerin daha yoğun bir şekilde göçmen kökenli insanlara açılması hedefleniyor.


Eyalette istihdam kotaları olmadığı için iş imkanlarının, göçmen kökenlilerin daha iyi fırsatlara sahip olacağı şekilde düzenlenmesi planlanıyor.


Berlin eyaleti Başbakanı Klaus Wowereit yaptığı açıklamada, "Yasayla, daha iyi bir uyuma yeni bir katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

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