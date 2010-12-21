Almanya'da uçuşlar iptal olunca palyaço getirdiler

T24- Avrupa'yı etkisi altına alan dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışı, 25 Aralık'taki Noel tatili öncesinde hava ulaşımını felç etti. Uçuşların yüzde 30'u iptal olunca onbinlerce kişi kişi havaalanlarında mahsur kaldı. Frankfurt Havaalanı yolcuları eğlendirmek için palyaço getirdi.









Dünyanın en işlek havalimanı olan İngiltere'deki Heathrow havaalanında Çarşamba gününe kadar uçuşların üçte ikisi iptal edildi. Heathrow'da günde ortalama 1300 uçak inip kalkıyor.



Almanya'da gece aniden bastıran kar yağışı nedeniyle Frankfurt havaalanında uçuşların yüzde 30'unun iptal edildiği açıklandı.

Binlerce kişi geceyi terminallerde yerlerde uyuyarak geçirirken, havaalanı yetkilileri yolcuların moralini yükseltmek için palyaço getirtti.

Fransa'daki Charles de Gaulle ve Orly havaalanlarında, hafta sonundaki iptaller nedeniyle büyük bir kaos yaşanıyor.

Belçika ve Hollanda'da da birçok sefer iptal edilmiş durumda.

Trenler de aksadı



Uçakların kalkmaması nedeniyle tatil planları bozulan yolcular, trenlere hücum etti.

İngiltere-Fransa arasında Eurostar tren seferlerinin yapıldığı Londra'daki St. Pancras istasyonunun önünde bir kilometrelik kuyruk oluştu.

Kötü hava nedeniyle trenlere hız sınırlaması getirildiği için seferler gecikmeli olarak yapılıyor.

Reuters ajansına göre, Almanya'da havayolu şirketleri halkı trenlere yönlendirmeye çalışıyor. Demiryolu şirketleri de yolculara evde kalmaları çağrısında bulunuyor.

Kötü hava koşullarının İngiltere'nin en büyük havayolu şirketi British Airways'e maliyetinin günde 100 milyon dolara ulaştığı belirtiliyor.