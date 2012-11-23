Almanya'da uçaklar, 'Kuş avcıları' na emanet

Almanya'da yetkililerin, havaalanında çarpmalara karşı kuşları öldürmesi için "kuş avcıları" istihdam edildiği bildirildi.

Kuşların ve kemirgenlerin neden olabileceği tehlikeleri azaltmak için Almanya’nın Köln/Bonn Uluslararası Havaalanı'nda “kuş gözetleyicileri”nin görev yaptığı belirtildi.

İki profesyonel avcnının “biyolojik uçuş güvenliği uzmanları” olarak istihdam edildiği ve görevlerinin mümkün olduğunca kuşları uçaklardan uzak tutmak olduğu ifade edildi.

"Express" gazetesine konuşan Köln/Bonn Havaalanı'nda görevli avcılar, bir tarla kuşunun çarptığı “Falcon 200” tipi uçağın radar sisteminin tümüyle tahrip olduğunu ve havalanamadığını belirtti.

Kuş avcıları, birkaç yıl önce de Luftanhansa'ya ait bir Boing tipi uçağın kalkış sırasında motoruna bir karabatak kuşunun girdiğini ve acil iniş yapmak zorunda kalan uçağın motorundan kuştan geriye kalanları temizlediklerini söyledi.

Uzmanlar, bir Boing uçağın motoruna girebilecek tek bir turna kuşunun bile uçağın düşmesi için yeterli olabileceğini hatırlattı.

Avcılar, havaalanı içersinde yaşayan ve avlanmak için yırtıcı kuşların ilgisini çekebilecek olan tavşan gibi küçük kemirgenleri de avlıyor.



Havai fişekler kullanılıyor



1000 hektarı bulan havaalanında, kuş sürülerini korkutmak için de zaman zaman havai fişeklerin kullanıldığı bildirildi.

Ayrıca iniş kulesinde bulunan özel bir radarın, alan civarında kuş sürüsü bulunduğunda harekete geçerek uçaklara kalkışları erteleyen, inecek olanlara da bekleme komutu veren bir sinyal yolladığı ifade edildi.

Hava sahası normale döndüğünde ise iniş ve kalkışlara yeniden yeşil ışık yakıldığı belirtildi.

(Deutsche Welle Türkçe)