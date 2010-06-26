Almanya'da uçak kazası: 2 ölü

T24 - Almanya'da kalkışından kısa bir süre sonra ülkenin güneyindeki Konstanz kentine düşen küçük bir özel uçatka bulunana iki kişi hayatını kaybedekerken, yetkililer uçağın düşüş nedeniyle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.



Almanya'nın güneyindeki Bodensee adlı gölün kenarında bulunan Konstanz kentinde küçük bir özel uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Polis, küçük uçağın havalandıktan kısa süre sonra Konstanz hava alanı yakınlarında düştüğünü ve uçaktaki 2 kişinin öldüğünü bildirdi. Uçağın düşüş sebebi henüz bilinmiyor.





