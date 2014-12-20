Almanya'da üç Türk tutuklandı, Başbakanlık ‘MİT değil’ dedi

Almanya'da üç Türk vatandaşı ajanlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Başbakanlık kaynakları, söz konusu üç kişinin MİT ile hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi.

Karlsruhe’deki Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Muhammed Taha G. (58) Ahmet Duran Y. (58) ve Göksel G. (33) adlı üç Türk hakkında Federal Mahkeme’nin ‘bir Türk istihbarat servisi için çalıştıkları suçlamasıyla’ 11 Kasım 2014 tarihinde yakalama kararı çıkarttığı belirtildi.

Celal Özcan ve Uğur Ergan’ın Hürriyet’teki haberine göre karar uyarınca, Federal Savcılık yönetimindeki Rheinland-Pfalz eyaleti Asayiş Şubesi harekete geçti. Muhammed Taha G. ile Göksel G. Frankfurt havaalanında, Ahmet Duran Y. ise Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki evinde gözaltına alındı. Muhammed Taha G.’nin Ahmet Duran Y. ile Göksel G.’yi yönlendirdiği, üç Türk’ün Almanya’da yaşayan Türkler ve örgüt yapılaşması hakkında bilgi topladıkları iddia ediliyor. Üç Türk, daha sonra çıkarıldıkları Federal Mahkeme tarafından tutuklandı.

Soruşturmayı Rheinland-Pfalz eyaleti polisi yürütecek.

MİT’le alakası yok

Başbakanlık kaynakları, söz konusu üç kişinin MİT ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Ancak bu gözaltıların, Almanya’daki PKK örgütlenmesinin birkaç haftadır gündeme getirmeye çalıştığı, “MİT; TİKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı) ve yurtdışındaki Türkler üzerinden Almanya’daki Suriye muhalefetini örgütlüyor” iddiasından kaynaklandığı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı da gözaltına alınan üç Türk vatandaşının durumunu takip etmek için avukat tuttu.