T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Almanya'da üç Suriyeli eylem hazırlığı şüphesiyle tutuklandı

Alman yetkililer, IŞİD tarafından saldırı amaçlı olarak gönderildiklerinden şüphelenilen üç Suriyeli erkeğin gözaltına alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı üç şüphelinin Türkiye ve Yunanistan üzerinden sahte pasaportlarla Almanya'ya geldiğini söyledi.

13 Eylül 2016 21:43

Alman yetkililer, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından saldırı amaçlı olarak gönderildiklerinden şüphelenilen üç Suriyeli erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

Yaşları 17 ila 26 arasında değişen kişiler, Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya'da dün düzenlenen şafak baskınlarında tutuklandı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelilerin geçen Kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıları organize edenlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

İçişleri bakanı bu üç kişinin bir uyuyan hücre oluşturduğunu da belirtti.

Kimlikleri Mahir H. (17), İbrahim M. (18) ve Muhammed A. (26) olarak açıklanan şüphelilerin, Türkiye ve Yunanistan üzerinden sahte pasaportlarla geldikleri ifade edildi.

Bu kişilere sahte pasaport, belirli iletişim programları önceden yüklenmiş cep telefonları ve para temin edildiği açıklandı.

Yetkililer, Mahir H.'nin Rakka'da silah ve patlayıcı kullanma eğitimi aldığına da inanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlmanIŞİDSuriyeliBakanlığıTürkiyeYunanistanAlmanyaIrakDevletiSchleswig-HolsteinAşağı SaksonyaBakanı ThomasMaiziereKasımParisMahirMuhammedRakka

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24