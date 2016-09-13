Almanya'da üç Suriyeli eylem hazırlığı şüphesiyle tutuklandı

Alman yetkililer, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü tarafından saldırı amaçlı olarak gönderildiklerinden şüphelenilen üç Suriyeli erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

Yaşları 17 ila 26 arasında değişen kişiler, Schleswig-Holstein ve Aşağı Saksonya'da dün düzenlenen şafak baskınlarında tutuklandı.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelilerin geçen Kasım ayında Paris'te düzenlenen saldırıları organize edenlerle bağlantılı olduğunu söyledi.

İçişleri bakanı bu üç kişinin bir uyuyan hücre oluşturduğunu da belirtti.

Kimlikleri Mahir H. (17), İbrahim M. (18) ve Muhammed A. (26) olarak açıklanan şüphelilerin, Türkiye ve Yunanistan üzerinden sahte pasaportlarla geldikleri ifade edildi.

Bu kişilere sahte pasaport, belirli iletişim programları önceden yüklenmiş cep telefonları ve para temin edildiği açıklandı.

Yetkililer, Mahir H.'nin Rakka'da silah ve patlayıcı kullanma eğitimi aldığına da inanıyor.