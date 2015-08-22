Almanya'da 'üç MİT ajanı' casusluktan yargılanacak

Almanya’da Türk istihbaratı MİT adına çalışmakla suçlanan üç Türk casusluktan yargılanacak. Yargılama 9 Eylül’de Almanya’da başlıyor.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın haberine göre, geçen yıl 17 Aralık tarihinde Almanya’da göz altına alındıklarınan üç Türk, casusluktan yargı önüne çıkacak. Koblenz Yüksek Eyalet Mahkemesi, Federal Başsavcılığın üç Türkü casuslukla suçladığı iddianameyi kabul etti. Buna göre Türk vatandaşları Muhammed Taha G. (58) ile Ahmet Duran Y. (59) ve Türk kökenli Alman vatandaşı Göksel G., Türkiye gizli servisi MİT adına casusluk yapmakla suçlanıyor. İlk duruşma 9 Eylül’de Koblenz’de başlayacak. Mahkeme ilk planda 24 oturum tarihi belirledi.

'Talimatla çalıştılar'

Federal Savcılığın iddianamesinde üç Türk, en geç şubat 2013 tarihinden gözaltına alındıkları 17 Aralık 2014 tarihine kadar Türk gizli servisi MİT’e çalışmakla suçlanıyor. İddianamede Muhammed Taha G.’nin yönetici olduğu ve Ahmet Duran Y. ile Göksel G. ve daha bir çok muhbiri yönlendirdiği belirtiliyor. “Sanık Muhammed Taha G.’nin talimatları doğrultusunda sanık Ahmet Duran Y. ve Göksel G. bu süre zarfında özellikle Almanya’da yaşayan Türk hükümet muhalifleri hakkında bilgi topladı. Ayrıca iki sanık, Muhammed Taha G.’yi Kürt aktivistlerin eylemleri üzerine bilgilendirdi. Sanık Muhammed Taha G. bu bilgileri gizli kişiler üzerinden Türk istihbaratına iletti” deniliyor.

'Hakan Fidan gönderdi'

Federal Başsavcılığın üç Türkü dinleme ve takip sonucu elde ettiği bilgilere dayanarak hazırladığı iddianameye göre Muhammed Taha G. ve ekibini Almanya’da MİT müsteşarı Hakan Fidan görevlendirdi ve bunun için 25 bin Euro bütçe verdi. İddianameye göre Göksel G., bu doğrultuda Bad Dürkheim kentinde Türk Alman şirketleri için sözde danışmanlık şirketi açtı. Muhammed Taha G. ile kendisini karşılamaya gelen Göksel G. Frankfurt havaalanında, Ahmet Duran Y. ise Wuppertal kentindeki evinde 17 Aralık 2014’te göz altına alınmıştı. Ardından tutuklanarak cezaevine konulan üç Türkten Almanya’da yaşayan Ahmet Duran Y. ile Göksel G. hakkındaki tutukluluk kararı 12 Şubat 2015 tarihinde kaldırıldı. Türkiye’de yaşayan Muhammed Taha G. ise halen Almanya’da tutuklu bulunuyor.