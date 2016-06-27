Almanya'daki Türkler parti kuruyor

Almanya'nın başkenti Berlin'de konuşan iş adamı Remzi Aru, kurulacak partinin ismini yerel saat ile 14.53'de "Alman Demokratlar Birliği" (Allianz Deutscher Demokraten) olarak açıkladı. Parti programını dağıtan Aru, partinin sloganını "Bölmek yerine şekillendirmek" olarak belirlediklerini söyledi.

Parti 2017 Eylül seçimlerine katılacak

hürriyet.com.tr'nin haberine göre; partinin kurulması için yasal işlemlerin sonbahara kadar tamamlanacağını ifade eden Aru, 2017’nin eylül ayında düzenlenecek genel seçimlere parti olarak katılmayı amaçladıklarını ancak kendisinin bu yıl 18 Eylül'de düzenlenecek Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde bağımsız aday olarak mücadele edeceğini söyledi.

Almanya genelinde örgütleneceklerini, göçmenlere ve Alman toplumunun geneline ulaşmak istediklerini ifade eden Aru, Almanya genelinde 5 milyon ile 15 milyon arasında bir oy potansiyeline sahip olduklarını savundu.

"Ermeni tasarısından sonra kurmaya karar verdik"

Birkaç yıldan beri, özellikle Gezi olaylarından sonra Almanya'da bir parti kurmayı düşündüğünü ifade eden Aru, "Alman partilerindeki Türk kökenli milletvekilleri bizim düşündüğümüz şekilde davranmadılar. Bizim isteklerimizi partilere taşımadılar, tam tersine partilerin isteklerini bize dayatmaya çalıştılar. O zamandan beri vardı. Ermeni tasarısından sonra baktık hiç olmayacak parti kurmaya karar verdik. Gördüğümüz kadarıyla bize büyük bir destek var." dedi.