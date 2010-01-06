Almanya'da Türkiye'nin AB üyeliği tartışması

T24- Hrıstiyan Sosyal Birlik Partisi’nin (CSU) AB-Türkiye müzakerelerinin durdurulması yönündeki çıkışı Almanya'da Türkiye'nin AB'ye tam üyeliğiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi. CSU’nun önerisine tepkiler gecikmedi.



Hıristiyan Sosyal Birlik Paritisi’nin (CSU) AB’nin Türkiye ile yürüttüğü müzakereleri durdurması yönündeki tasarısına ilk tepki liberal Hür Demokrat Parti'den geldi. Deutsche Welle'nin haberine göre,Hessen eyaletinin Hür Demokrat Partili Adalet, Uyum ve Avrupa Bakanı Jörg-Uwe Hahn, Hrıstiyan Sosyal Birlik'in talebine sert tepki göstererek, "Koalisyon antlaşmasını okuyup öğrenmelerini tavsiye ederim. Hıristiyan Birlik partili şahinler, mantıklı insanlar arasındaki işbirliğini zorlaştırıyor" diye konuştu.



Bu tür çıkışların tüm Türkiye politikasını zora soktuğu eleştirisinde bulunan liberal politikacı, Avrupa Birliği’nin ölçülü şekilde genişlemesinin koalisyon partilerinin ortak hedefi olmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Hahn, koalisyon antlaşmasına da gönderme yaparak Türkiye ile ilişkilerin derinleştirilmesinin ve Türkiye’nin AB’ye bağlanmasının Almanya’nın lehine olduğunu, bu yolda ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.



Dışişleri Bakanı Westerwelle'nin Hür Demokrat Partisi ile Hrıstiyan Sosyal Birlik daha önce de Türkiye'nin üyeliği konusunda karşı karşıya gelmişti. Hrıstiyan Sosyal Birlik, koalisyon antlaşmasının oluşturulması sürecinde Türkiye'ye imtiyazlı ortaklığın koalisyon antlaşmasına alınmasını talep etmiş, Hür Demokratlar ise bunu reddederek imtiyazlı ortaklık önerisinin zamanının geçtiği tepkisinde bulunmuştu. Hür Demokrat Parti lideri Guido Westerwelle, Türkiye ile AB arasındaki antlaşmalar uyarınca müzakerelerin 'ucu açık' olarak yürütülmesini ve üyeliğin 'otomatik' bir sonuç olmamasını savunuyor.





İspanya’dan Türkiye’ye destek



Almanya'da Türkiye ile ilgili tartışmalar süredursun, AB'de Türkiye'nin üyeliğine sıcak bakan İspanya altı ay boyunca dönem başkanlığı yapacak. İspanya Dışişleri Bakanı Angel Moratinos, İspanya'nın dönem başkanlığı süresince Birlik'in genişlemesi sürecine özel önem vereceklerini belirterek, Türkiye ile müzakerelerde ilerleme hedeflediklerini açıkladı. Moratinos, “AB dönem Başkanı İspanya, Hırvatistan ile yürütülen müzakerelerin sonuçlandırılması için elinden geleni yapacaktır. Avrupa Birliği Komisyonu'nu da İzlanda ile üyelik müzakerelerinin başlatılması için destekleyeceğiz. Ayrıca verilen sözler doğrultusunda Türkiye ile müzakerelerde ilerlemenin devam etmesi için de çaba göstereceğiz” diye konuştu.



“Türkiye imtiyazlı ortak olmalı!”



Almanya'da federal hükümetin küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partisi, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin acilen kesilmesini istiyor. Frankfurter Allgemiene gazetesinin haberine göre, iktidar ortaklarından Hıristiyan Sosyal Birlik (CSU), bugün Bavyera Eyaleti'ndeki Wildbad Kreuth'ta düzenlecek geleneksel kış toplantıları için hazırladığı bir tasarıda, Türkiye ile sürdürülen tam üyelik müzakerelerinin bir an önce durdurulmasını isteğine yer verdi. CSU, Türkiye'nin, AB'ye katılım için gerekli siyasi ve ekonomik şartları yerine getirmekten çok uzak olduğunu gerekçe göstererek, "tam üyelik beklentisinin" kesin olarak ortadan kaldırılması gerektiği savunuyor.

