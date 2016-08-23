T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da Türkiye kökenli kaç kişi yaşıyor?

Almanya'da göçmen kökenlilerin arasında Türkiye'den gelenler başı çekiyor. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin verilerine göre Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerin sayısı yaklaşık 2 milyon 900 bin.

23 Ağustos 2016 21:37


Almanya'da yaşayan 2 milyon 900 bin Türkiye kökenlinin yaklaşık yarısı Alman pasaportuna sahip. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (Bamf) verilerine göre 2014 yılında 22 binden fazla Türkiye kökenli göçmen Alman vatandaşlığı aldı. Bu da Federal Almanya vatandaşlığına geçenlerin tümünün beşte birine denk düşüyor.

Türkiye'den Almanya'ya göç, 1961 yılı Ekim ayında Ankara ile varılan İşçi Alımı Anlaşması sonucunda başlamıştı. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerden 1 milyon 400 bininin kendi isteği ile Almanya'ya göç ettiği, diğerlerinin ise Almanya'da doğduğu da saptanıyor. Türkiye kökenli göçmenlerin büyük çoğunluğu Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde yaşıyor.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaTürkiyeGöçMülteciler DairesiAlmanFederal AlmanyaEkimAnkaraAlımı AnlaşmasıKuzey Ren Vestfalya Baden WürttembergBavyeraDeutsche Welle Türk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24