Almanya'da Türkiye kökenli kaç kişi yaşıyor?



Almanya'da yaşayan 2 milyon 900 bin Türkiye kökenlinin yaklaşık yarısı Alman pasaportuna sahip. Federal Göç ve Mülteciler Dairesi'nin (Bamf) verilerine göre 2014 yılında 22 binden fazla Türkiye kökenli göçmen Alman vatandaşlığı aldı. Bu da Federal Almanya vatandaşlığına geçenlerin tümünün beşte birine denk düşüyor.

Türkiye'den Almanya'ya göç, 1961 yılı Ekim ayında Ankara ile varılan İşçi Alımı Anlaşması sonucunda başlamıştı. Almanya'da yaşayan Türkiye kökenlilerden 1 milyon 400 bininin kendi isteği ile Almanya'ya göç ettiği, diğerlerinin ise Almanya'da doğduğu da saptanıyor. Türkiye kökenli göçmenlerin büyük çoğunluğu Kuzey Ren Vestfalya, Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletlerinde yaşıyor.