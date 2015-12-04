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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da 'Türkiye ile anlaşma' anketi

Almanya'da sığınmacı krizi gündemden düşmüyor. AB'nin Türkiye ile vardığı anlaşma, bir kamuoyu araştırmasına da konu oldu.

04 Aralık 2015 12:35


Alman Birinci Televizyon Kanalı'nın (ARD) Infratest dimap araştırma şirketine yaptırdığı ankete göre, Almanların yüzde 53'ü AB'nin Türkiye ile vardığı anlaşmayı onaylıyor. Bin 3 kişinin görüşünün sorulduğu ankete katılanların yüzde 41'i ise AB-Türkiye uzlaşmasını doğru bulmuyor.

Avrupa'ya göçmen akışını kesecek önlemleri alması halinde Türkiye'ye 3 milyar Euro mali yardım, vize kolaylıkları ve üyelik müzakerelerine tekrar hız verilmesi sağlanacak. Türkiye, AB'den sağlanacak yardım karşılığında daha fazla sığınmacıyı ülkesinde ağırlayacak ve Yunanistan sınırını daha iyi koruyacak.

Sınırlarda daha sıkı kontrol istediler

Ankete katılanlara sığınmacı krizi nedeniyle sınırlarda kontrollerin sıklaştırılması gerekip gerekmediği de soruldu. Yüzde 85'i sınırlarda daha sıkı kontrollerden yana olduğunu açıkladı. Yüzde 72'si ise Almanya'ya kabul edilecek sığınmacıların sayısına bir üst sınır getirilmesini talep etti. Yüzde 62'lik bir kesim de sığınmacıların entegrasyon çalışmalarına daha fazla para ayrılmasını doğru bulduğunu söyledi.

Viktor Orban'ın iddiası

Sığınmacı krizi Avrupa'da tartışma yaratmaya devam ediyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban önceki gün yaptığı açıklamada Türkiye'den gönderilecek 400 bin ila 500 bin Suriyeli sığınmacının yasal yollarla AB ülkeleri arasında dağıtılacağını ileri sürdü. Pazar günü AB-Türkiye zirvesi çerçevesinde çeşitli AB ülkeleri ile Türkiye arasında bu konuda görüşmeler gerçekleştirildiğini savunan Orban, bu planın bu hafta içinde Berlin'de açıklanacağını söyledi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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