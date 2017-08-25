Almanya'da Türk kadın kayıp

Hakan AYTAŞ/FRANKFURT, 25 Ağustos (DHA) - Almanya\'nın Hessen Eyaleti\'nin Frankfurt kentinde yaşayan 47 yaşındaki Güven Saray adlı Türk kadından 20 Ağustos Pazar gününden beri haber alınamıyor.

Frankfurt polisinin yaptığı açıklamaya göre, Güven Saray, ERB-EE 995 plakalı Opel Zafira marka otomobili ile birlikte kayboldu. Saray son olarak Rodgau-Jügesheim bölgesinde görüldü. Güven Saray\'ın saçları kırmızımsı-kahverengi, kıvırcık ve omuzlarına kadar uzun. Kahverengi gözlü, 166 cm. boyunda olan Güven Saray normal bir fiziğe sahip. Kaybolduğu gün üzerinde ne tür bir kıyafet olduğu ise bilinmiyor. Frankfurt polisi, Güven Saray\'ı görenlerin 069-75553110 numaralı telefondan bilgi vermelerini istedi.