Almanya'da Türkiyeli göçmenlerin çifte vatandaşlık zaferi

Almanya'da 22 Eylül'deki seçimlerin ardından Başbakan Angela Merkel ile Sosyal Demokrat lider Gabriel koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya vardı. Koalisyon sözleşmesine ise, Türkiyeli vantaşlar damga vurdu. Almanya'da doğup büyüyen Türkiyeli göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanınacak.

Almanya'da 22 Eylül'deki seçimlerin ardından koalisyon görüşmelerine başlayan Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SDP) hükümet kurmak için anlaştı.

SPD Genel Merkezi'nde dün bir araya gelen CDU/CSU ile SPD kurmaylarının görüşmeleri sabaha karşı sona erdi. Yaklaşık 17 saat süren müzakerelerde taraflar koalisyon hükümeti kurmak için anlaşmaya vardı.

Koalisyon sözleşmesinin bugün öğlen saatlerinde Almanya Başbakanı Angela Merkel ve SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in katılacağı bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

ntvmsnbc.com'un Alman haber ajansı DPA dayandırdığı habere göre, tarafların Almanya'da doğup büyüyen Türk göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı verilmesi konusunda da anlaşmaya vardığını duyurdu.

Almanya'da doğan göçmen çocukları 23 yaşına geldiklerinde, seçim yapmak zorunda bırakılıyordu. Ya Türk vatandaşlığını ya da Alman vatandaşlığını seçmek zorunda kalıyorlardı.

Müzakerelerin ucu açık



Almanya'da 22 Eylül'deki seçimlerin ardından Başbakan Merkel ile Sosyal Demokrat lider Gabriel koalisyon hükümeti kurulması için anlaşmaya vardı. Koalisyon sözleşmesine ise, Türkler damga vurdu. Almanya'da doğup büyüyen Türk göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanınacak.

Koalisyon sözleşmesinde, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin "ucu açık" olduğu ve müzakere sürecinin otomatik olarak üyelikle sonuçlanmasının söz konusu olmadığı da belirtiliyor.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon sözleşmesini Aralık ayı başında yaklaşık 460 bin üyesinin onayına sunacak. Sonucun 15 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

Koalisyon hükümetinde bakanlıkların dağılımı ve kimlerin bakan olacağı SPD'deki bu mini referandum sonucunda belirleneceği tahmin ediliyor.