Almanya'da Türk Bakan'a 'derin devlet' tepkisi

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinin Uyum Bakanı Bilkay Öney’in sekizi Türk dokuz göçmeni öldüren Neonazi örgütlenmeyle ilgili 17 Kasım 2011 tarihinde Anka haber ajansına yaptığı “derin devlet” açıklamasının Almanya’da yankıları sürüyor. Baden-Württemberg Eyaletinin Başbakanı Winfried Kretschmann’ın (Yeşiller Partisi) Uyum Bakanı Öney’in “Almanya’da da derin devlet var” yönündeki beyanlarını eleştirdi.

Kretschmann, konu ile ilgili olarak “Katolik Haber Ajansına (KNA)” verdiği demecinde Öney’in, Almanya’yı “parti, yargı, idare, askerin mafya yapıları ile işbirliği” anlamına gelen “derin devlet” kavramıyla özdeşleştirmemesi gerektiğini belirtti.

Kretschmann ayrıca, Öney’in “Almanya’da derin devlet var” şeklindeki açıklamasından sonra özür dilediğini ve pişmanlık duyduğunu da işaret etti.

Aşırı sağa ve ırkçılığa karşı her türlü önlemin alınmasının kaçınılmaz olduğunu sözlerine ekleyen Kretschmann, Almanya’da NPD’nin (Milliyetçi Demokratik Parti) yasaklanması gerektiğini söyledi.

Öney, 17 Kasım 2011 tarihinde, kamuoyunda “dönerci cinayetleri” olarak da bilinen cinayetlerin açığa çıkması üzerine aşırı sağcı Milliyetçi Demokratik Parti’nin Almanya’da yasaklanması teklifiyle ilgili olarak ANKA haber ajansına yaptığı açıklamada, “derin devlet” ifadesini kullandı.

Öney’in bu sözleri aylar sonra Hıristiyan Demokrat Partili (CDU) milletvekillerine eleştiri malzemesi oldu. Bakan’ın Almanya’daki entegrasyona zarar verdiği ve istifa etmesi gerektiği öne sürüldü. Baden-Württemberg milletvekili Bernhard Lasotta, “Morgenweb” ve “Südkurier” haber sitelerinde yer alan açıklamasında, Öney’in sözlerinin “tahammül edilemez ifadeler” olduğunu belirterek, “Derin devlet’ kavramı adalette ve politikada, güvenlik güçlerinin organize suç örgütleri ile işbirliği anlamına gelir. Çok sayıda cinayet ve saldırıların olduğu, politik aktivistlerin ve gazetecilerin hayatını kaybettiği Türkiye’de yaşananlar, bu kavramla yüklü bir biçimde kullanılmıştır” dedi. Lasotta, Almanya’da bir bakanın Nazi cinayetleri konusunda “komplo teorisi üretmesi ve yaymasının kabul edilemez” olduğunu söyledi.

CDU Meclis Grup Başkanı Peter Hauk ise Öney’in bu ifadeyi kullandığı için özür dilemesi gerektiğini belirterek, “Bakan, Türk basınında iyi bir imaj çizmek için bu terimi bilinçli olarak kullandı, kavramlarla oynadı” şeklinde açıklamada bulunmuştu.