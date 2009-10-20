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Dünya

Almanya'da Türk armutu alarmı

Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen armutlarda çocuklar için zararlı bir tarım ilacına rastlandı.

20 Ekim 2009 03:00

Türkiye'den Almanya'ya ihraç edilen armutlarda çocuklar için zararlı bir tarım ilacına rastlandı.

Almanya'nın Baden Württemberg Eyaleti Tarım Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den ithal edilen armutlarda çocuklar için zararlı olan insektisid amitraz adlı tarım ilacının dozunun olması gerektiğinden yüksek çıktığı belirtilerek tüketiciler uyarıldı.

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Türkiye'den gönderilen armutlarda bu tarım ilacının yüksek çıkması üzerine Tarım Bakanlığı inceleme başlattı.

Armutlardan alınan numunelerde bir kilogram armutta insektisid amitraz tarım ilacının olması gerekenden 1500 kat daha fazla rastlandığı belirtildi. Tarım Bakanlığı sözkonusu tarım ilacının çocuklarda uyku düzensizliği, konuşma bozukluğu ve kan basıncının düşmesine neden olduğu uyarısında bulundu.

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