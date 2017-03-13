Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı iddiası

Almanya’nın Essen kentinde yaşayan bir Türk ailenin binasında gece yarısı yangın çıktı. Polis binanın kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Doğan Haber Ajası'nda yer alan habere göre (DHA) Almanya’nın Essen kentinin Kray semtinde yaşayan Altuğ ailesine ait ve tadilat dolayısıyla boş duran üç katlı binada, dün sabaha karşı saat dört sıralarında yangın meydana geldi. Binanın sahibi Altuğ ailesi bu sırada başka bir binada oturduğu için yangında can kaybı yaşamadı.

Olay sırasında sokaktan geçen bir kadının itfaiyeye haber vermesi ve yan binalara seslenmesiyle yakınlarda oturan Altuğ ailesi, yangından haberdar oldu. Haber alınca avlerine giden Altuğ ailesi, üç katlı binanın giriş katı ve çatı katının yandığını anlattı.

İtfaiyenin alevleri, saat yediye kadar ancak kontrol altına alabildiği belirtildi. Polis ve itfaiye yanan boş binaya bitişik binalarda oturanları, otobüslerle tahliye etti.

İlk izlenim kundaklama yönünde

Yanan üç katlı binanın çatı katı ve giriş katı olmak üzere iki ayrı noktadan alevlerin yükselmesi, olay yerine gelen polisin ilk izleminin bir kundaklama olabileceği yönünde oldu. Binanın giriş kapısının alt bölümünün kırılan kapı, olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından tahtayla kapatıldı. Binanın giriş kapısını mühürleyen polis, yolun karşısında bulunan market ve berber dükkanının video kameralarının incelenmesiyle, binaya kimlerin nasıl girdiğini tespit edecek.

"Polisler, kundaklama olduğunu söyledi"

Evi yanan üç çocuk babası 46 yaşındaki Ahmet Altuğ, "Seslere uyandığımızda, yangın nedeniyle mahallenin ayakta olduğunu gördük. Kırılan kapıdan içeri baktığımda evde alevler yükselmişti, çatı katında alevler daha fazlaydı. Orta katlarda hiç bir şey yoktu. Polisler, iki ayrı noktadan yangın başladığından dolayı kundaklama olduğunu söyledi. Büyük bir korku yaşadık. Polisin, yangının nasıl olduğunu ve kimlerin yaptığını bulmasını bekliyoruz" dedi.

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