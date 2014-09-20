Almanya'da TTIP tartışması

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in "adil rekabet fırsatlarını artıracağı" gerekçesiyle TTIP'e verdiği destek, partinin sol kanadının tepkisine yol açtı. SPD'nin bazı eyalet teşkilâtları TTIP anlaşmasına karşı çıkıyor.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri ile girdiği "büyük koalisyon" 9'uncu ayını dolduran SPD'nin parti meclisi bugün Berlin'de toplanıyor. Toplantıda başta TTIP tartışması olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak.

Toplantı, Gabriel'in açış konuşmasıyla başladıktan sonra kamuoyuna kapalı olarak devam edecek. Ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında uluslararası gelişmeler, ekonomi politikası ve "dijital gelecek" yer alıyor.