T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da TTIP tartışması

Almanya'da iktidar ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) içinde Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması'na (TTIP) ilişkin tartışma parti meclisine taşındı.

20 Eylül 2014 14:12

SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel'in "adil rekabet fırsatlarını artıracağı" gerekçesiyle TTIP'e verdiği destek, partinin sol kanadının tepkisine yol açtı. SPD'nin bazı eyalet teşkilâtları TTIP anlaşmasına karşı çıkıyor.

Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Hrıstiyan Sosyal Birlik (CSU) partileri ile girdiği "büyük koalisyon" 9'uncu ayını dolduran SPD'nin parti meclisi bugün Berlin'de toplanıyor. Toplantıda başta TTIP tartışması olmak üzere gündemdeki konular ele alınacak.

Toplantı, Gabriel'in açış konuşmasıyla başladıktan sonra kamuoyuna kapalı olarak devam edecek. Ele alınması beklenen diğer başlıklar arasında uluslararası gelişmeler, ekonomi politikası ve "dijital gelecek" yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

AlmanyaSosyal Demokrat PartiTransatlantik TicaretYatırım Ortaklığı AnlaşmasıGenel Başkanı Sigmar GabrielTTIPDemokrat BirlikHrıstiyan Sosyal BirlikSPDBerlinGabrielDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24