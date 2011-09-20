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Dünya

Almanya'da tren raydan çıktı: 49 yaralı  BERLİN (A.A)

20 Eylül 2011 20:13

-Almanya'da tren raydan çıktı: 49 yaralı  BERLİN (A.A) - 20.09.2011 - Almanya'nın doğusunda bir yolcu treninin, bir araca çarparak raydan çıkması sonucu 49 kişi yaralandı. Federal polis sözcüsü Torsten Henkel, trenin, Leipzig ve Chemnitz arasında Lauterbach'da başka bir aracın çarpması sonucu raylara sürüklenen bir araca çarptıktan sonra raydan çıktığını açıkladı.  Kazada trenin 3 vagonunun raydan çıktığı, bunlardan birinin devrildiği, yaralılardan 9'unun durumlarının ağır olduğu kaydedildi.  Kurtarma ekiplerinin bölgeye geldiği ifade edildi.

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