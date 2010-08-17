-ALMANYA'DA TREN ÇÖP KAMYONUNA ÇARPTI: 10 YARALI BERLİN (A.A) - 17.08.2010 - Almanya'nın Lambrecht kenti yakınlarında meydana gelen tren kazasında bir çöp kamyonu, hızlı treni yan tarafından boydan boya yardı. Kazada 10 kişi yaralandı. Polis, yerel saatle 10.00 sıralarında bir çöp kamyonunun tren yoluna kaydığını, Frankfurt'tan Paris'e gitmekte olan hızlı trenin kamyona çarparak bir süre sürüklediğini ve trenin bir vagonunun raydan çıktığını belirtti. Rayların kenarına kayan kamyonun, trenin yan tarafında boydan boya derin bir yarık açtığı kazada, biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı, kamyon sürücüsünün ise son anda araçtan atlayarak yara almadan kurtulduğu, ancak şok geçirdiği ifade edildi. Hızlı trenin lokomotifinin ağır hasar gördüğü kaza yüzünden Mannheim-Saarbrücken kentleri arasındaki demiryolunun bir kısmının trafiğe kapatıldığı kaydedildi.