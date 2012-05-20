Almanya’da töre cinayetine en üst sınırdan ceza

Alman erkek arkadaşı olduğu için kardeşleri tarafından kaçırılıp öldürülen Arzu Özmen’in ağabeyi Osman Özmen’e ömür boyu, ablası Şirin’le diğer kardeşleri de cinayete yardımcı olmaktan 10 ile 5.5 yıl hapse mahkûm edildi

MMilliyet'in haberine göre, Almanya’nın Detmold kentinde Alman erkek arkadaşı olduğu için ailesinin kaçırıp öldürdüğü Arzu Özmen’in (18) kardeşleri, mahkum edildikleri suçların en üst sınırından hapisle cezalarıdı. Detmold Eyalet Mahkemesi kız kardeşini öldürdüğünü itiraf eden Osman Özmen’e (22) ömür boyu, ablası Şirin (27) ile ağabeyi Kirer’e (25) kişiyi kaçırıp özgürlüğünden mahrum bırakmak ve cinayete yardımcı olmak suçundan 10’ar yıl, kardeşleri Kemal ve Elvis’e kişiyi kaçırıp özgürlüğünden mahrum bırakmak suçundan 5 yıl 6 ay ceza verildi.

Arzu Özmen, kardeşleri Osman, Kemal, Kirer, Elvis ve Şirin tarafından, 1 Kasım 2011’de erkek arkadaşı Alexander K.’nin (20) evinden kaçırılıp öldürülmüştü. Arzu’nun cesedi, 13 Ocak 2012’de bir golf sahasında bulunmuştu.

Kan donduran itiraz

30 Nisan’da Detmold Eyalet Mahkemesi’nde başlayan davada Arzu’nun ölümü “töre cinayeti” olarak nitelendirildi. İlk duruşma ise kardeşlerin kan dondurucu itirafları ile başlamıştı. Duruşmada ifade veren ilk sanık olan Şirin, kardeşlerin maskelerle Alexander’in evini bastıklarını ve Arzu’yu zorla bir arabaya bindirerek kaçırdıklarını söylemişti. Şirin, kaçırdıktan sonra götürdükleri yerde Arzu’nun Osman ile şiddetli bir şekilde tartıştığını, bunun üzerine Osman’ın iki el ateş ettiğini duyduğunu söylemişti.

Şirin’in ardından sanık kürsüsünde yerini alan Osman ise Arzu’nun kendisini provake ettiğini ve ailesini aşağıladığını, kontrolünü kaybedince kardeşini başından vurduğunu itiraf etmişti. Kardeşlerden Kirer de Şirin ile birlikte Osman’a Arzu’yu kaçırmaları için yardım ettiklerini itiraf etmişti.

Golf sahasında bulundu

Babası ve kardeşleri tarafından sürekli dövülen Arzu, öldürülmeden önce baskıdan bunalıp ağustos ayında bir sığınma evine yerleşmişti. Arzu kaybolduktan sonra haftalarca aranmış, ancak bir türlü bulunamamıştı. 13 Ocak 2012’de ise Lübeck kenti yakınlarında bir golf sahasında, saha çalışanı tarafından bulunan cesedin Arzu’ya ait olduğu ortaya çıkmıştı.



Arzu’nun ölümünü yakından takip eden kadın hakları örgütleri yine duruşma sırasında gösteri düzenledi. Ülkede büyük bir şok etkisi yaratan cinayet Alman basınında “Almanya’yı sarsan töre cinayeti” olarak anılıyor.