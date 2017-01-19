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Dünya
Deutsche Welle

Almanya’da tıbbi amaçlı Hint keneviri kullanımına izin çıktı

Almanya’da artık başka bir tedavi mümkün değilse ağır hastalar reçete ile Hint keneviri alabilecekler. İlgili yasa tasarısı bugün Alman Federal Meclisi’nde kabul edildi

19 Ocak 2017 21:21

Alman Federal Meclisi'nde Perşembe günü yapılan oylamada ağır hastalara reçete ile Hint keneviri verilmesini öngören yasa tasarısı oy birliğiyle kabul edildi. Yasaya göre, sağlık sigortaları Hint kenevirinin masraflarını karşılamakla yükümlü olacak. Hastalar Hint kenevirini eczaneden alacak.

Doktorlar hasta için olumlu etkileri olduğuna kanaat getirirse, Hint keneviri yazabilecekler. Hint keneviri, MS (Multipl Skleroz), kronik ağrı veya kanser hastalarının aldığı kemoterapi sonucu oluşan aşırı iştahsızlık veya mide bulantısının giderilmesi için verilebilecek.

Yasaya göre, Hint kenevirinin uyuşturucu madde olarak kullanılması ve bitkinin evde yetiştirilmesi yasak olmaya devam edecek.

Hint kenevirinin tıbbi amaçlar için ekilmesine yönelik yasal düzenlemelerin ise önümüzdeki dönemde yapılması planlanıyor.

Buna göre, Almanya Sağlık Bakanlığı’na bağlı Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü (BfArM) bünyesinde kurulacak birimin, Hint kenevirinin aynı standartta yetiştirilmesini sağlaması gerekiyor. Söz konusu birimin, Hint kenevirini satın alarak, üretici ve eczanelere dağıtması öngörülüyor. Gereken yasal düzenleme yapılana kadar Hint kenevirinin ithal edilmesi planlanıyor.

Yasa Mart ayında yürürlüğe girecek.

Muhalefetten destek

Almanya Sağlık Bakanı Hermann Gröhe yaptığı yazılı açıklamada, ağır hastaların en iyi şekilde tedavisinin yapılması gerektiğini vurguladı. Şimdiye kadar hastaların Hint keneviri kullanması özel izne bağlıydı. Almanya’da bu izne sahip yaklaşık bin hasta bulunuyordu.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ingrid Fischbach da, bu yasa sayesinde hastaların haftalarca beklemeyeceğini, üç gün içinde sağlık sigortasından gereken izni alarak Hint keneviri kullanmaya başlayabileceğine dikkat çekti.

Koalisyon partileri Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) tarafından hazırlanan yasa tasarısı, muhalefet tarafından memnuniyetle karşılandı. Alman Meclisi Sol Parti Grubu Uyuşturucu Madde Politikaları Sözcüsü Frank Tempel yasayı överek, eleştirilecek yanının pek bulunmadığını dile getirdi.

Alman Meclisi Yeşiller Grubu Uyuşturucu Madde Politikaları Sözcüsü Harald Terpe ise yıllar süren tartışmaların ardından Hint kenevirinin tıbbi amaçlar için kullanılmasına izin verilmesiyle bir çok hastanın çektiği “çile”nin sona erdiğini söyledi.

Bu arada, bu yasayla Hint keneviri kullanımı ve etkileri konusunda araştırmaların artırılması hedefleniyor. Bu çerçevede, doktorların Federal İlaç ve Tıbbi Ürünler Enstitüsü’ne hastalara ait verileri isim vermeden bildirmesi öngörülüyor. Sol Partili Tempel, bu konudaki araştırmalara ayrılacak bütçenin artırılmasını talep etti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/AFP, JD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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