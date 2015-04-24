Almanya'da terörle mücadelede yeni dönem



Almanya'da cihatçıların kriz bölgelerine gidişini engellemeyi amaçlayan düzenleme Federal Meclis'te kabul edilerek yürürlüğe girdi. Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan koalisyon partilerinin kabul oyuyla Federal Meclis'ten geçen düzenleme muhalefet partilerince eleştiriliyor.

Yeni düzenleme terör örgütlerine katılmak amacıyla yapılan seyahatleri ve seyahat girişimlerinin cezalandırılmasını öngörüyor. Adli kurumlar açısından bir kişinin terör örgütüne katılmak istediğini beyan etmesi bile izlenmek üzere "şüpheli" kategorisinde değerlendirilmesi için yeterli sayılacak. Cihat amacıyla sehayat edildiği şüphesi oluştuğunda da söz konusu kişi havalimanında gözaltına alınabilecek. Düzenleme, sözkonusu kişilerin pasaportlarına el konulması, yurtdışına çıkış yasağı getirilmesi ve kendilerine bir geçici kimlik belgesi verilmesini öngörüyor. Ayrıca zanlılar 10 yıla kadar hapis istemiyle mahkeme önüne çıkarılacak.

Terör finansmanına ceza

Terörizmin finansmanı da düzenlemede yer alıyor. Terör saldırıları için küçük miktarda da olsa yapılan mali yardımlar ceza kapsamına alınıyor. Terör saldırısının hayata geçirilmemiş veya engellenmiş olması da hafifletici sebep sayılmıyor.