-ALMANYA'DA TERÖR TEHDİDİNE KARŞI ÖNLEMLER BERLİN (A.A) - 23.11.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan "Reichstag" adı verilen Federal Meclis binasının çevresinde terör tehdidi nedeni ile alınan güvenlik önlemleri artırıldı. Federal Meclis binasının çevresinde oluşturulan güvenlik çemberi yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunan Dünya Kültürler Evi'ne kadar genişletildi. Önceden yapılmış rezervasyonlar hariç ziyaretçilere kapatılan meclis binasında oturumların düzenli şekilde yapıldığı bildirildi. Almanya Türk Toplumu (TGD) Genel Başkanı Kenan Kolat, ülkedeki terör tehdidinden dolayı Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin, ülkedeki tüm Müslümanların suçlu gibi görülmemesi gerektiği şeklindeki uyarısını memnuniyet ile karşıladığını açıkladı. Kolat, yaptığı yazılı açıklamada, Maiziere'nin, Polis Sendikası'nın yıllık kongresinde yaptığı konuşmasında, Almanya'da İslam düşmanlığına karşı uyarıda bulunmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, Almanya'daki Türklerin, Alman hükümetinin olası terör saldırılarına karşı çabalarını desteklediğini, mevcut yasaların terörizme karşı mücadelede yeterli olduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkanı Sigmar Gabriel de bugün Polis Sendikası'nın yıllık kongresinde yaptığı konuşmasında, terör tehdidine yönelik korunmak için askerlerin ülke içinde görev yapmasına karşı olduğunu ve bir panik havasının yaratılmaması gerektiğini belirterek, "Biz savaşta değiliz. Almanya'nın herhangi bir yerinde ya da Federal Meclis binası önünde askerlerin bulunmasına karşıyım" dedi. "Biz ülkemizi teröristler ve şiddet yanlıları yüzünden militarize etmek istemiyoruz" diyen Gabriel, Almanya'daki saldırı endişelerinin İslam düşmanlığına dönüşmemesi gerektiğini belirtti. Tehlikeyi önlemek için en iyi güvencenin iyi eğitilmiş polisler olduğunu kaydeden Gabriel, Almanya'nın özgür, liberal ve hoşgörülü kalması gerektiğini bildirdi. Gabriel, bu durumdan dolayı parti propagandası yapmadığı gerekçesi ile Bakan Maiziere'ye teşekkür etti.