-ALMANYA'DA TERÖR SALDIRISI ENDİŞESİ BERLİN (A.A) - 19.11.2010 - Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Hindistan'ın Mumbai kentinde 2008 yılında düzenlenen saldırının bir benzerinin Almanya'da düzenlenmesinden endişe duyduğunu söyledi. De Maiziere, ZDF televizyonuna yaptığı açıklamada, 2008 yılı Kasım ayında Mumabi'de yaşandığı gibi, bir grup teröristin Almanya'ya geldikten sonra belirli bir binada ya da bir meydanda katliam yapmaya çalışacağından endişe duyduğunu belirtti. Namibya'da bulunan ve Münih'e gelen bir Alman yolcu uçağına konulmaya çalışılan bombalı bavulun, Amerikalıların test amacıyla denediği sahte bir bomba bavulu olduğu şeklindeki iddialar hakkında yorum yapmayan Alman Bakan, Federal Suç Dairesi (BKA) uzmanlarının Namibya'da yapacağı incelemelerden sonra bu konuda bir açıklama yapacağını bildirdi. De Maiziere, Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada, Almanya'da Kasım ayı sonuna kadar terör saldırıları yapılacağı konusunda somut ipuçlarını izlediklerini, bu nedenle güvenlik önlemlerini artırdıklarını belirtmişti. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Ehrhart Körting de vatandaşları şüpheli kişilere, bavul ve çantalara karşı dikkatli davranmaları yönünde uyardı. Elinde silah ya da şüpheli paket görülen herkesin polise bildirilmesini isteyen Körting, "Bu, başkentte yaşayan Müslümanlar için de geçerli. Bir camide şüphe duyduğu bir konuşmayı dinleyenler bunu hemen güvenlik güçlerine bildirsin" dedi. -"(SALDIRI İÇİN) SOMUT İPUÇLARI VAR"- Almanya'da sınırların ve sınır kapılarının güvenliğinden sorumlu olan ve Bundespolizei adı verilen emniyet biriminin müdürü Matthias Seeger de, Bild gazetesinin internet sayfasında yayımlanan röportajında, "Terör tehdidi hiç olmadığı kadar ciddi boyutlarda. Bu konuda tüm güvenlik birimleri aynı görüşte. İslamcıların gelecek haftalarda saldırı yapmayı planladığı yönünde somut ipuçları var" dedi. Böyle bir durumda paniğe kapılmanın hiçbir faydasının olmayacağını, "ancak 1'den 10'a kadar bir tehdit çizelgesi göz önünde bulundurulduğunda Almanya'daki tehdidin 9 civarında olduğunu" ifade eden Seeger, El Kaide'nin her zaman medyanın etkisini de hesaba kattığını ve mümkün olduğu kadar fazla insanı öldürmeye çalıştığını, bu nedenle büyük şehirlerde, bunun yanı sıra havaalanlarında ve tren istasyonlarında da tehdidin daha fazla olduğunu kaydetti. -KÖRTİNG ÖZÜR DİLEDİ- Bu arada, Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Ehrhart Körting, Çarşamba günü RBB televizyonuna yaptığı bir açıklamaya Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumunun (TBB) tepki göstermesi üzerine, "sözlerini talihsiz bir şekilde seçtiğini" kabul ederek, yanlış anlaşıldığını söyledi. Körting, söz konusu açıklamasında, "Eğer komşu olarak bir daireye daha önce görülmeyen insanlar gidip geliyor, kendilerini hiç göstermiyor ve Arapça ya da diğer bir yabancı dili konuşuyorlarsa yetkili makamlara haber verilmesinin şart olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.