-ALMANYA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ HAKKINDA DAVA AÇILDI BERLİN (A.A) - 16.03.2011 - Almanya'nın Karlsruhe kentinde bulunan Federal Savcılık, terör örgütü DHKP-C üyesi olmak ve şantaj yapmakla suçlanan Sadi Naci Ö. adlı Türk vatandaşı hakkında Düsseldorf Yüksek Eyalet Mahkemesi'nde dava açtı. Federal Savcılıktan yapılan açıklamada, Sadi Naci Ö'nün 2009 yılının Şubat ayından bu yana örgütün "Almanya sorumlusu" olarak faaliyet göstermek, bunun yanı sıra Belçika, Fransa, Hollanda ve Avusturya'da da örgütün eylemlerini ve propaganda faaliyetlerini yürütmekle suçlandığı bildirildi. Sadi Naci Ö'nün en önemli görevlerinden birinin de örgüte maddi kaynak sağlamak olduğu ifade edilen açıklamada, bu kişinin, sözkonusu paraların örgüte ulaştırılmasını da kontrol etmiş olduğu kaydedildi. Örgütün eski elebaşısı Dursun Karataş'ın, 1999 yılında Almanya'da şiddetten vazgeçtiği yönünde yaptığı açıklamasından sonra, zanlının, 2009 yılının Ekim ayında örgüt üyelerine, şiddet kullanarak da para toplanması talimatını verdiği belirtilen açıklamada, zanlının talimatıyla Ünalkaplan D. adlı bir kişinin diğer örgüt üyeleri ile birlikte, 4 ve 5 Aralık 2009 tarihlerinde, para ödemek istemeyen bir şahsı, şiddet kullanarak 20 bin avro ödemeye zorladığı belirtildi. Sadi Naci Ö'nün, Federal Savcılık'ın talebi üzerine Fransız güvenlik güçleri tarafından 19 Mayıs 2010 tarihinde Colmar kentinde yakalandığı, 12 Temmuz 2010 tarihinde Almanya'ya iade edildiği, bu tarihten beri de cezaevinde bulunduğu kaydedildi.