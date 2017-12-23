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Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da terör davaları beş kat arttı

Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından terör şüphesiyle açılan davaların sayısı 2017 yılında beş kat arttı. Açılan 1200 davanın büyük çoğunluğunda İslamcı terör şüphesi bulunuyor.

23 Aralık 2017 18:14

Almanya'da Federal Başsavcılık tarafından terör şüphesiyle açılan davaların sayısı 2017 yılında beş kat arttı. Karlsruhe'deki Federal Başsavcılık sözcüsü, 2017 yılında terör şüphesiyle 1.200 yeni dava açıldığını, bunlardan yaklaşık 1.000'inde İslamcı terör şüphesi bulunduğunu belirtti. 2016 yılında ise 200'ü radikal İslamcı terör şüphesiyle olmak üzere 250 dava açılmıştı.

Terör şüphesiyle açılan davaların sayısının artması nedeniyle, Federal Başsavcılık'ın davaları eyalet savcılıklarına sevkedildiği belirtiliyor. Federal Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, 2017 yılında 450 davanın eyaletlere sevkedildiği, bunlardan yüzde 98'inin terör şüphesiyle açılmış davalar olduğu ifade edildi.

Dosyalar eyaletlere sevkediliyor

Alman Hâkimler Birliği Başkanı Sven Rebehn, bu uygulama ile eyalet savcılıklarının üzerindeki yükün artacağı konusunda uyarıda bulundu. Rebehn, eyaletlerdeki savcılıklarda da terör şüphesiyle açılan davaların sayısının arttığını, örneğin terör kamplarında kaldığı, savaş bölgelerinden geri döndüğü veya terörizme maddi destek sağladığı iddia edilenler hakkındaki davalara baktıklarını ve üstüne Federal Başsavcılık'ın aktardığı davaların geldiğini belirtti.

Terör davalarının mutlak önceliği olduğunu vurgulayan Rebehn, eyaletlerde devletin korunmasından sorumlu olan birimlerin güçlendirilmesi için diğer alanlarda çalışan savcıların bu birimlere kaydırılması gerektiğini ifade etti. Rebehn, ancak eyalet savcılıklarında bu boşluğun doldurulmasının zor olduğunu dile getirdi.

Alman Hâkimler Birliği, Almanya'da yaklaşık 2 bin ek hâkim ve savcıya ihtiyaç olduğunu tahmin ediyor.

dpa, JD/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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