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Dünya

Almanya'da terör alarmı: Köln Karnavalı iptal edilebilir

Polis, yapı malzemeleri satan bir mağazadan amonyum nitrat alan bir şüpheliyi arıyor

27 Ocak 2016 09:16

Almanya'nın Köln kentinde bu yıl yapılacak karnaval geçidi öncesi yapı malzemeleri satan bir mağazadan amonyum nitrat alan bir şüpheliyi polisi alarma geçirdi. Söz konusu kişinin yakalanamaması durumunda, güvenlik gerekçesiyle Köln karnaval geçidinin iptal edilebileceği belirtildi

Almanya’nın Köln kentinde bu yıl yapılacak karnaval geçidi iptal edilebilir. Polis, yapı malzemeleri satan bir mağazadan amonyum nitrat alan bir şüpheliyi arıyor.

DHA'nın haberine göre, Basına yansıyan haberlere göre, geçtiğimiz Cuma günü Köln yakınlarında bulunan Pulheim’daki bir mağazadan Ortadoğu kökenli olduğu tahmin edilen bir kişi yüksek miktarda amonyum nitrat aldı. Mağaza çalışanının ertesi gün polise haber vermesi ile alarma geçen Köln polisi, 45-50 yaşlarındaki şüpheliye ulaşmaya çalışıyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden elde edilen fotoğrafla şüpheliyi arayan polis, söz konusu kişinin 1,70-1,75 metre boyunda ve zayıf bir vücuda, sivri bir buruna sahip olduğunu, şüphelinin kısa sakallı ve sakalının çene kısmında beyazlar bulunduğunu açıkladı.

Polisin bir kaç günden bu tarafa söz konusu şüpheliyi aradığını yazan Bild gazetesi, söz konusu kişinin yakalanamaması durumunda, güvenlik gerekçesiyle Köln karnaval geçidinin iptal edilebileceğini yazdı.

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