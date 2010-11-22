-ALMANYA'DA TERÖR ALARMI BERLİN (A.A) - 22.11.2010 - Almanya'nın başkenti Berlin'de, camlı çatı kısmının ziyaretçilere kapatıldığı Federal Meclis binasının içinde ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi. Federal Meclis basın merkezi tarafından yapılan açıklamada, binanın camlı çatı kısmının güvenlik nedeni ile ziyaretçilere kapatıldığı, ancak meclis oturumlarının düzenli bir şekilde yapılmakta olduğu belirtildi. Berlin Eyaleti İçişleri Bakanı Ehrhart Körting, Federal Meclis binasındaki güvenlik kontrollerinin sıkılaştırıldığını ve binanın çevresinde 60 polisin görev yaptığını açıkladı. Öte yandan, havaalanlarının, tren istasyonlarınınve ülke sınırlarının güvenliğinden sorumlu olan Bundespolizei adı verilen polis teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Belçika ve Hollanda sınırlarında kontrollerin, Bavyera eyaletinde de trenlerde kontrol amacıyla görev yapan polislerin sayısının artırıldığı ifade edildi. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığı'nın bir sözcüsü, Düsseldorf kentinde yaptığı açıklamada, özellikle Ruhr bölgesinde, Köln, Bonn, Aachen ve Wuppertal kentinde radikal dincilere ait bazı mekanların gözlem altında tutulduğunu belirtirken, Almanya İçişleri Bakanlığının bir sözcüsü de, yaklaşık 1000 kişinin gözlem altında olduğunu, bunlardan 130 kişinin tehlikeli olarak görüldüğünü söyledi. Hamburg Eyaleti Başbakanı Christoph Ahlhaus da, Hamburg Belediye Sarayının önünde düzenlenecek Noel Pazarı açılışında vatandaşları uyanık ve dikkatli olmaya çağırdı. Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, ARD televizyonunda yayınlanan ''Anne Will'' adlı programda yaptığı konuşmada, terör tehdidi konusunda ''sorumsuzca spekülasyon yapılmaması gerektiğini'' belirterek, spekülasyonların insanlar arasında korku yarattığını söyledi.