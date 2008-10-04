Almanya'da Telekom skandalı

Alman telefon ve iletişim şirketi Telekom'un cep telefonu birimi T-Mobile'a üye olan 17 milyondan fazla müşterinin bilgilerinin çalındığı ve internet üzerinden dolandırıcılık şebekelerine satıldığı bildirildi.



Almanya'nın önde gelen siyasi dergilerinden Der Spiegel, müşteri bilgileri arasında, sadece tanınmış sanatçı ya da sunucuların bulunmadığını, tanınmış politikacıların, bakanların, eski cumhurbaşkanlarının, iş adamlarının, milyarderlerin ve din adamlarının da telefon numaralarının, ev ve internet adreslerinin de yer aldığını, bu bilgilerin dolandırıcı çevrelerin eline geçmesi durumunda tanınmış kişilerin güvenliği için bir tehdit oluşturabileceğiniyazdı.



Bu bilgilerin 2006 yılı başlarında çalınmış olduğu, Telekom'un suç duyurusunda bulunmasından sonra Bonn Savcılığının bu konudaki soruşturmayı sürdürdüğü, bazı evlerde yapılan aramalarda CD'lere el konulduğu, ancak bu olayla ilgili olarak henüz sorumlu tespit edilemediği belirtildi.



Bazı Telekom sorumlularının, çalınan bilgilerin geri alınabilmesi için her türlü çabanın harcandığını, güvenlik önlemlerinin artırıldığını ve bugüne kadar bu nedenle zarara uğrayan müşteri ortaya çıkmadığını söyledikleri ifade edildi.



Derginin yaptığı araştırmalar nedeniyle Telekom'un geçen hafta içinde bu konuda Alman hükümetini de bilgilendirdiği, İçişleri Bakanlığının da Federal Suç Dairesini (BKA), bu konuda politikacılar ve iş adamları için tehdit analizleri yapmakla görevlendirdiği kaydedildi.

