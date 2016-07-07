Almanya'da tecavüz tanımı genişletildi

Almanya'da kadınları taciz ve tecavüze karşı daha etkin korumayı hedefleyen "Hayır, hayır demektir" yasası Federal Parlamento'da kabul edildi.

Tecavüzün yasal tanımını genişleten ve kurbanların haklarını artıran yasaya göre, bir olayın taciz olup olmadığı belirlenirken kurbanların hem fiziksel hem de sözlü eylemleri dikkate alınacak.

Kadının 'hayır' demesi tecavüze yetiyor

Zorla sahip olmanın yanı sıra, bir kadının sözlü olarak “Hayır” demesi ya da mimikleriyle ilişki istemediğini göstermesi durumunda yaşanılacaklar da tecavüz olarak kabul edilecek.



Bugüne kadar bir ilişkinin tecavüz olup olmadığına karar verilirken kurbanın kendisini aktif olarak korumaya çalışıp çalışmadığına bakılıyordu. Zorla veya tehditle ilişki gerçekleşmişse tecavüz sayılıyordu.



Bu nedenle tecavüz gerekçesiyle yapılan şikayetlerin ancak yüzde onu soruşturma makamlarının önüne geliyor, bu sanıkların ise ancak yüzde 8’i cezalandırılabiliyordu.



Almanya’nın Köln kentinde yılbaşı akşamı yaşanan taciz olayları nedeniyle kamuoyunda yasal düzenleme yapılması konusu yoğun olarak tartışılıyordu.



Kadın hakları savunucuları “Hayır, hayır demektir” sloganıyla kampanya yürütmüşlerdi. Yasa, Eyaletler Meclisi tarafından da onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.