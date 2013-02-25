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Dünya

Almanya'da tavuk çiftliklerine işkence soruşturması

Oldenburg Savcılığı'nın 1,5 yıldır ülkenin kuzeyindeki yaklaşık 150 tavuk çiftliğinde soruşturma yürüttüğü, aynı şekilde batı bölümlerinde de 50 kadar çiftlikte inceleme yaptığı ortaya çıktı

25 Şubat 2013 14:33

Almanya'da savcılık, organik yumurta üreten 200 kadar tavuk çiftliğinde hayvanların yaşam alanlarının dar olmasını ve tüylerinin yolunarak eziyet edilmesini soruşturuyor.

Oldenburg Savcılığı'nın 1,5 yıldır ülkenin kuzeyindeki yaklaşık 150 tavuk çiftliğinde soruşturma yürüttüğü, aynı şekilde batı bölümlerinde de 50 kadar çiftlikte inceleme yaptığı ortaya çıktı.

Savcılık soruşturmasının şu ana kadarki bulgularında, organik yumurta üretilen çiftliklerde gerekli kriterlerin ihlal edildiği, belirli metrekarelerde bulunabilecek en fazla tavuk sayısının çokça çokça aşıldığı ve tavukların tüylerinin yolunarak hayvanlara eziyet edildiği belirtildi.

Almanya'da organik yumurtalar normal yumurtalara göre en az 10'ar cent pahalı. Ülkede günlük 2 milyon organik yumurta satıldığı göz önüne alındığında toplam ciro milyar avrolara ulaşıyor. Ülkede kişi başına yıllık 210 yumurta tüketiliyor.

 

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