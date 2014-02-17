Almanya'da Tarım Bakanlığına Christian Schmidt getirildi



Horst Seehofer, kararın, konuyu ele almak üzere Münih'te biraraya gelen CSU yönetimince alındığını kaydetti.

CSU genel başkan vekili Christian Schmidt, Federal Kalkınma Bakanlığı'nda müsteşar olarak görev yapıyordu.

CSU bünyesinde yapılan atamalarda bölgesel kökene dikkat ediliyor. Schmidt'in seçim bölgesi, Hans-Peter Friedrich gibi Kuzey Bavyera'da yer alıyor.

Schmidt'in boşalttığı müsteşarlık pozisyonuna da yine aynı bölgeden federal milletvekili Thomas Silberhorn getirildi.

Hukuk eğitimi gören Christian Schmidt, daha önce Federal Savunma Bakanlığında 8 yıl boyunca müsteşarlık görevinde bulunmuştu.

Milletvekili Sebastian Edathy hakkında çocuk pornosu kuşkusuyla başlatılan soruşturmanın sızdırıldığı iddiaları tartışmaya yol açmış, içişleri bakanlığı döneminde gizli bilgi bilgiyi aktardığı ileri sürülen Hans-Peter Friedrich Cuma günü görevinden istifa etmişti.