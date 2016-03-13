Almanya'da 'süper seçim' heyecanı



Bugün Baden Württemberg, Rheinland Pfalz ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde parlamento seçimleri yapılıyor. Aslında sadece eyalet yönetiminde bir sonraki seçim döneminde kimin söz sahibi olacağını belirleyen eyalet parlamentosu seçimleri, bu kez federal düzeydeki bir konuya odaklanmış durumda.

Zira uzmanlar seçmenin aslında halihazırdaki mülteci politikalarını oylayacağı görüşünde birleşiyor ve söz konusu seçimlerin Başbakan Angela Merkel için de ciddi bir sınav niteliği taşıdığına dikkat çekiyorlar.

Baden Württemberg, Rheinland Pfalz ve Saksonya Anhalt'ta toplamda yaklaşık 12 milyon 700 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Bu yüksek rakam nedeniyle üçlü eyalet parlamentosu seçimleri "süper pazar" veya "süper seçim" olarak da anılıyor.

Süper seçime katılan seçmen sayısının fazlalığı, söz konusu seçimin sonucunun Alman siyasetinde partilerin ağırlığına da etkisi olacağını gösteriyor.

Öte yandan yapılan son anketlerden çıkan sonuçlara göre Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) ağır oy kaybına uğraması ve aşırı sağcı oylarda büyük oranda yükselme bekleniyor.