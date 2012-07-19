Almanya'da sünnet yasağına yasal çözüm

Almanya'da küçük çocukların sünnet edilmesini yasaklayan mahkeme kararı siyaseti harekete geçirdi. Yasak yasayla aşılacak.

Köln'deki bir mahkemenin yaralama suçuna girdiği gerekçesiyle küçük çocukların Almanya'da sünnet edilemeyeceğine hükmetmesi bu ülkedeki Müslüman ve Yahudi toplumlarını ayağa kaldırmıştı. Cerrahlar ‘suç işlerim' endişesiyle tıbbi mecburiyet olmadan sünnet yapamaz duruma gelmiş, erkek çocuklarını doğumdan sekiz gün sonra sünnet eden Yahudiler dini geleneklerinin yasaklanmasının ayrımcılık olduğunu öne sürmüşlerdi. Din hürriyetine saldırıldığı gerekçesiyle sünnet yasağına karşı çıkan Almanya'daki Müslümanlar ise ‘sünnet çağına gelen çocukları Türkiye'deki hekimlere teslim etmekle mahkemenin koyduğu yasağın bypass edilebileceğini' düşünüyorlar.

Yasak yasayla kalkacak

Toplumdaki kaynaşmayı bozacağı ve huzursuzluğa yol açacağı endişesiyle harekete geçen Alman siyasi partileri sünnetin yasaklanmamasını sağlayacak bir formül üzerinde anlaştılar. Dini nedenli sünneti caiz kılmayı amaçlayan yasanın bir an önce meclise sunulması için Federal Hükümet'e çağrıda bulunan Hıristiyan Birlik, Hür Demokrat, Sosyal Demokrat ve Yeşiller Partileri olağanüstü genel kurulda söz konusu yasa tasarısının en geç sonbaharda meclisle sunulmasını talep ettiler. Ortak önergede, sünnetin tıbbi bakımdan usulüne uygun ve çocuğa gereksiz acı çektirmeyecek şekilde yaptırılabilmesi esas alınıyor.

Yasa hazırlanırken Alman Anayasası'nın çocuğun selameti, din ve ibadet hürriyeti ve ebeveynin terbiye verme hakkını kapsayan maddelerinin dikkate alınması gerekiyor. Köln'deki mahkemenin, dört yaşındaki bir çocuğun sünnet edilmesini ‘kanun dışı yaralama' suçu addetmesi üzerine başlayan tartışmanın, Müslüman ve Yahudilerin dini örf ve adetlerine saygı göstererek aşılması noktasından hareket edilen siyasi partilerin ortak önergesinde, sünnetin aynı zamanda, çocuğun beden bütünlüğüne telafisi mümkün olmayacak şekilde müdahale etmek anlamına geldiği ve uzman kişilerce yapılmadığı takdirde çocuğun sakat kalabileceği de vurgulanıyor.

Sünnet yasağı Almanları böldü

Sünnetin mahkemece yasaklanmasından sonra yapılan bir ankete göre Almanların yaklaşık yarısı rüştünü ispat etmemiş çocukları sünnet etme yasağının muhafaza edilmesini istiyor. Ankete katılanların yüzde 45'i, ‘sünnet yasağı kalsın' derken, yüzde 42'si yasağa karşı çıktı. Sünnet yasağının Almanya'nın dış itibarını sarsacağını söyleyenlerin oranı yüzde 33, ülkeye prestij kaybettirmeyeceği görüşünde olanların oranı ise yüzde 55. Almanların yüzde 83'ü, dinlerin geleneklere kilitlenmek yerine zamana ayak uydurup yenilenmesi gerektiğine inanıyor. Dini geleneklerin modern çağa uydurulmasına gerek olmadığını düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 9. (Deutsche Welle Türkçe)