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Dünya

Almanya'da 'sünnet çocuğa sorulmalı' tartışaması

Almanya’da sünnetin hangi koşullar altında yapılması gerektiğine ilişkin tartışma devam ediyor

08 Ekim 2012 12:59

Sünnet tartışmalarının devam ettiği Almanya’da Etik Konseyi Başkanı Christiane Woopen, geç yaşta sünnet edilen çocukların onayının alınması gerektiğini söyledi.

Almanya’da sünnetin hangi koşullar altında yapılması gerektiğine ilişkin tartışma devam ediyor. Tartışmaya yeni bir boyut daha ekleyen Alman Etik Konseyi Başkanı Christiane Woopen, çocuklarını geç yaşta sünnet ettiren ailelerin önce çocuklarının rızasını alması gerektiğini savundu.

Müslüman ailelerin Yahudi geleneğinden farklı olarak çocuklarını daha geç yaşta sünnet ettirdiğine dikkat çeken Woopen, “Eğer çocuk açıkça istemiyorsa, o zaman ebeveynler bundan vazgeçmelidir“ diye konuştu. Woopen çocuğa itiraz hakkı verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Sünnetle ilgili yasa tasarısı hazırlanmadan önce konuyu geçtiğimiz günlerde ele alan Etik Konseyi, dinî amaçlı sünnete getirilecek sıkı tıbbî kurallar çerçevesinde izin verilebileceği yönünde görüş bildirmişti.

 

Yasa tasarısı hazır

 

Köln’deki eyalet mahkemesi, geçen haziran ayı sonunda sünneti “adam yaralama“ suçu olarak değerlendirmiş, ardından konuyla ilgili yoğun bir tartışma başlamıştı.

Alman hükümeti sünnete yasal çerçeve çizmeye çalışıyor. Konuyla ilgili hazırlanan yasa tasarısının önümüzdeki hafta Bakanlar Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyor.

Tasarıda "münferit durumlarda ölçülü ve etkili bir biçimde anestezi yapılması gibi" tıbbî koşulların sağlanması ve ebeveynin ameliyatın riskleri hakkında kapsamlı olarak aydınlatılması şart koşuluyor.

Sünneti yapan kişinin tıbbî yeterliğe sahip olması da zorunlu kılınıyor. Yasa tasarısında din adamlarının çocukları doğumdan sonraki ilk altı ay içerisinde sünnet etmelerine de izin veriliyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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