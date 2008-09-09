Almanya'da SPD depremi

>> Merkel'in rakibi Steinmeier



Alman Sosyal Demokrat Parti'nin Genel Başkanı Kurt Beck'in sürpriz istifasının yankıları sürüyor. SPD yönetimi dün, yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geldi.Berlin'de koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Kurt Beck'in sürpriz istifasının ardından yaşanan gelişmeler Alman siyasetini hareketlendirdi. Dışişleri Bakanı Frank Walter Steinmeier'in partisi tarafından başbakan adayı olarak gösterilmesi, başkentte seçim hesapları yapılmasına neden oluyor.Önümüzdeki yıl seçimlerde karşı karşıya geleceği Dışişleri Bakanı Steinmeier'in başbakan adaylığını tebrik eden Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokratlar içindeki derin kopukluğun ise parti içinde gerilim yarattığını söyledi. Merkel açıklamasında, Hıristiyan Birlik Partilerinin ülkenin başında olduğu mesajını verdi.Merkel, "umarım, sosyal demokrat parti içindeki sıkıntılar aşılır. Ancak, Hıristiyan Birlik Partilerinin ülkenin sorunlarıyla ilgilenmek için istikrardan kaynaklanan güce sahip olmaya devam edeceğini, merkezde olmanın gücünü muhafaza edeceğini de sözlerime ekliyorum. Bence önümüzdeki aylarda esas belirleyici olan da bu olacak" şeklinde konuştu.Başbakan Merkel, siyasete dönmeye hazırlanan Sosyal Demokratların eski başkanı Franz Müntefering'i de siyasi arenada rakip olarak görmekten mutluluk duyacağını belirtti ve istifa eden Kurt Beck'e çalışmaları için teşekkür etti.Hıristiyan Demokrat Parti Genel Sekreteri Ronald Pofalla ise Sosyal Demokrat Parti içindeki depreme sert şekilde tepki verdi. Pofalla, Steinemeier'in siyasi yönelimini belirtmesi gerektiğini söyledi. Pofalla, "sosyal Demokratların bir başbakan adayı var, ancak parti bu başbakan adayını belirleme stratejisinin ayrıntılarını sunmaktan yoksun. Bizim için özet şu: Artık Beck yok ve Sosyal Demokratlar içindeki sorunlar çözüme kavuşmadı" dedi.Alman Sosyal Demokrat Parti SPD'ye son zamanlarda reform tartışmaları hakim. Geçtiğimiz günlerde 60 Sosyal Demokrat ve sendikalar tarafından imzalanan bir bildiri ile Gerhard Schröder döneminde kabul edilen Gündem 2010 adı verilen reform programında değişiklik talep edilmişti.Alman Sosyal Demokrat Parti'nin gençlik kanadını oluşturan genç sosyalistlerin başkanı Fransizka Drohsel, Gündem 2010'da öngörülen reform politikasının parti tarafından istenmediğini söyledi. Drohsel, "partide Gündem 2010'da öngörülen politikalara dönüş istenmiyor. Parti içinde sosyal adalete ağırlık verilmesi talep ediliyor. Bu nedenle parti yönetiminin de bu görüşü paylaşacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.SPD içindeki çalkantılara ekonomik çevrelerden de tepkiler geldi. Alman Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ludwig Georg Braun partideki lider değişikliğinin ardından, Sosyal Demokratların ekonomi politikasını gözden geçirmesi gerektiğini söyledi. Brun, "şimdi önemli olan SPD'nin kendi içinde bir tutum belirlemesi. Zira ekonomi politik bir akıl olmazsa, sosyal güvenlik tehlikeye düşer" dedi.Bu arada Sosyal Demokrat Parti ise Genel Başkan Kurt Beck’in sürpriz istifasının ertesinde, parti yönetimince izlenecek çizgiyi tartışıyor. Geçici olarak parti yönetimini devralan ve 2009 yılındaki genel seçimlerde sosyal demokratların başbakan adayı olacak Frank-Walter Steinmeier'in liderliğinde devam eden görüşmelerde Franz Müntefering'in yeni parti lideri olarak aday gösterilmesi öngörüldü.Parti yönetim kurulu, Müntefering'in resmen bu göreve gelebileceği bir olağanüstü kongre için tarih saptayacak. Müntefering'in, parti başkanlığından istifa eden Beck’in halefi olarak, partinin yine bir çizgiye kavuşup hem Hıristiyan Demokratlar’a hem de Sol Parti’ye karşı gücünü kanıtlamasını sağlaması isteniyor.