Almanya'da sosyal medya yasası onaylandı

Almanya Meclisi, sosyal paylaşım sitelerinde 'suç' kapsamına giren paylaşımların engellenmesini yasallaştırdı. Yasaya göre, sosyal medyadaki nefret içerikli söylemler, terör propagandası yapan paylaşımlar ve yalan haberler suç kapsamına giriyor.

Alman Federal Meclisi'nde onaylanan yasa, sosyal paylaşım sitelerine açıkça suç kapsamına giren paylaşımları şikayetin ardından 24 saat içinde kaldırma ya da engelleme zorunluluğu getiriyor. Suç teşkil ettiği açıkça anlaşılmayan içeriklerin de yedi gün içerisinde kaldırılması öngörülüyor.

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp, paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor. Bunu gerektiği gibi ya da hiç yapmayan şirketlere 50 milyon euroya kadar para cezası verilebilecek.

Yasa koalisyon hükümetini oluşturan Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oylarıyla Federal Meclis’ten geçti. Muhalefetteki Sol Parti yasaya karşı çıkarken, Birlik 90/ Yeşiller Partisi çekimser oy kullandı.

“Yasa düşünce ve basın özgürlüğünü kısıtlıyor”

Yeşiller Partili Renate Künast, internette düşünce özgürlüğünün korunmasının yalnızca para cezasıyla sağlanamayacağına dikkat çekti.

Paylaşımın yasal olup olmadığı kararının sosyal medya platformlarına bırakılması ve insanların ceza alma korkusu ile içeriği suç sınırında olan paylaşımları silme eğilimi gösterebilecekleri de eleştiriler arasında.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de yasanın düşünce ve basın özgürlüğünü kısıtladığı görüşünde.

Yasanın, düşünce özgürlüğünü koruduğunu savunanlar da var

Federal Adalet Bakanı Heiko Maas ise, gelen eleştiriler nedeniyle aylarca tartışılan yasayı meclis oylamasından önce yeniden savundu. Maas, yasanın düşünce özgürlüğüne müdahale etmediğini, tam tersine düşünce özgürlüğünü koruduğunu belirtti.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de Federal Meclis'in kararını memnuniyetle karşıladı. Schuster, yasanın nefret söylemlerine karşı güçlü bir araç olacağını savundu.

Sosyal paylaşım sitelerinin gelen şikayetleri hemen dikkate alıp, paylaşımın suç teşkil edip etmediğini incelemesi gerekiyor. Bunu gerektiği gibi ya da hiç yapmayan şirketlere 50 milyon euroya kadar para cezası verilebilecek.

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epd/Reuters/dpa DK/HT/GA