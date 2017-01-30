Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin başbakan adayı Martin Schulz

Eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, siyasete ülkesinde devam etme kararı alması Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) başbakan adayı oldu. Almanya'da 24 Eylül'de genel seçimler yapılacak.

Deutsche Welle'nin haberine göre Martin Schulz, 19 Mart'ta Berlin'de yapılacak olağanüstü SPD Kongresi'nde partinin genel başkanı da seçilecek.

SPD lideri Sigmar Gabriel, Salı günü beklenmeyen bir hareketle Schulz'un daha iyi bir başbakan adayı olduğunu söylemişti.

Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Almanya'nın en büyük ikinci partisi SPD, 2013 yılından beri "büyük koalisyon"da aynı hükümette.

Martin Schulz, kampanyasını destekleyenlere Eylül ayındaki seçimlerin 'gerçekten heyecanlı' geçeceği ve 'çalışkan insanların' üzerine kurulacağı sözünü verdi.

61 yaşındaki Alman siyasetçi, partisinin bin kadar üyesine, adalet ve sosyal birlik için mücadele edeceğini söyleyerek, "Sadece birbirine tutunan bir toplum güçlü olabilir" dedi.

Martin Schulz, konuşması sırasında kendi ülkesindeki aşırı sağcı popülist parti, 'Almanya için Alternatif'i (AfD) de eleştirerek. bu partinin ülkesi için bir utanç kaynağı olduğunu söyledi.

Schulz, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi ve Macaristan'ı göçmenlik politikalarından ötürü eleştirdi.

Kamuoyu yoklamaları, SPD'yi az farkla CDU'nun gerisinde gösterirken, Schulz'a başbakanlık için verilen destek dördüncü kez bu göeeve gelmek isteyen Merkel'den daha yüksek görünüyor.