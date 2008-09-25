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Spor

Almanya'da son 16 belirlendi

25 Eylül 2008 03:00


Almanya Kupası 2. tur karşılaşmaları, dün gece yapılan maçların ardından tamamlandı.

Bayern Münih sahasında konuk ettiği Nürnberg'i Miroslav Klose ve Tim Borowski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Klose, 65. dakikada oyundan alınırken, yerine sakatlığının geçmesinin ardından Franck Riberry dahil oldu.

3 kez bu kupanın sahibi olan VfB Stuttgart aynı skorla sahasında konuk ettiği Arminia Bielefeld'i mağlup ederken, günün uzatmalara giden tek karşılaşmasında, Hertha Berlin karşısında Borussia Dortmund, 2-1'le güldü. Dortmund'a galibiyeti getiren golü sonradan oyuna giren Diego Klimowicz, uzatmaların 14. dakikasında kaydetti.

Mücadelenin normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlanmıştı.
SC Freiburg, son 6 dakikada kaydettiği 2 golle, 1899 Hoffenheim'ı 3-1 geçerken, Ronny Koenig'in tek golü SV Wehen Wiesbaden'in Alemannia Aachen'i yenmesine yetti.
Günün en gollü mücadelesinde ise Wolfsburg, konuğu olduğu Oberneuland'ı 7-0'la geçerken, 5 golün sahibi Edin Dzeko oldu.

Almanya Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar

Schalke 04 2 - 0 Hannover 96
Erzgebirge Aue 1 - 2 Werder Bremen
Cottbus 3 - 0 Mönchengladbach
Frankfurt 1 - 2 Hansa Rostock*
Mainz 05 3 - 1 Köln
Augsburg 0 - 2 Bayer Leverkusen
1860 Münih 0 - 0 Duisburg**
Dortmund 2 - 1 Hertha Berlin*
Hamburg Sv 2 - 0 Bochum
Offenbach 0 - 2 Karlsruher Sc
Wehen 1 - 0 Alemannia Aachen
Oberneuland 0 - 7 Wolfsburg
Bayern Münih 2 - 0 Nürnberg
Freiburg 3 - 1 Hoffenheim
Carl Zeiss Jena 1 - 0 FSV Frankfurt
Stuttgart 2 - 0 Arminia Bielefeld

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