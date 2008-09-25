Almanya'da son 16 belirlendi



Almanya Kupası 2. tur karşılaşmaları, dün gece yapılan maçların ardından tamamlandı.



Bayern Münih sahasında konuk ettiği Nürnberg'i Miroslav Klose ve Tim Borowski'nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Klose, 65. dakikada oyundan alınırken, yerine sakatlığının geçmesinin ardından Franck Riberry dahil oldu.



3 kez bu kupanın sahibi olan VfB Stuttgart aynı skorla sahasında konuk ettiği Arminia Bielefeld'i mağlup ederken, günün uzatmalara giden tek karşılaşmasında, Hertha Berlin karşısında Borussia Dortmund, 2-1'le güldü. Dortmund'a galibiyeti getiren golü sonradan oyuna giren Diego Klimowicz, uzatmaların 14. dakikasında kaydetti.



Mücadelenin normal süresi karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere tamamlanmıştı.

SC Freiburg, son 6 dakikada kaydettiği 2 golle, 1899 Hoffenheim'ı 3-1 geçerken, Ronny Koenig'in tek golü SV Wehen Wiesbaden'in Alemannia Aachen'i yenmesine yetti.

Günün en gollü mücadelesinde ise Wolfsburg, konuğu olduğu Oberneuland'ı 7-0'la geçerken, 5 golün sahibi Edin Dzeko oldu.



Almanya Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar



Schalke 04 2 - 0 Hannover 96

Erzgebirge Aue 1 - 2 Werder Bremen

Cottbus 3 - 0 Mönchengladbach

Frankfurt 1 - 2 Hansa Rostock*

Mainz 05 3 - 1 Köln

Augsburg 0 - 2 Bayer Leverkusen

1860 Münih 0 - 0 Duisburg**

Dortmund 2 - 1 Hertha Berlin*

Hamburg Sv 2 - 0 Bochum

Offenbach 0 - 2 Karlsruher Sc

Wehen 1 - 0 Alemannia Aachen

Oberneuland 0 - 7 Wolfsburg

Bayern Münih 2 - 0 Nürnberg

Freiburg 3 - 1 Hoffenheim

Carl Zeiss Jena 1 - 0 FSV Frankfurt

Stuttgart 2 - 0 Arminia Bielefeld

