Almanya'da şirketlere kadın yönetici kotası geliyor



Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, borsaya kayıtlı 108 işletmenin denetim

kurullarında 2016 yılından itibaren daha fazla kadının olacağını açıklamıştı. Halen

bu

pozisyondaki kadın oranı yüzde 5 civarında. Bu oranın ileride en az yüzde 30'a

yükseltilmesi hedefleniyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan

koalisyonun hazırladığı yasa tasarısıyla, üç bin 500 kadar işletmeye de "esnek

düzenleme" adı verilen, işletmelerin kadın kontenjanlarını kendilerinin belirleyeceği bir

düzenleme getiriliyor.

Yasa tasarısına tepkiler

"Denetim Kurulları'na Daha Fazla Kadın" (FidAR) adlı girişimin başkanlığını yapan

Monika Schulz-Strelow, genç kızlar ve kadınlar için yönetim kadrolarındaki kadınların

iyi bir örnek oluşturacağı görüşünü savunmuş, kota uygulamasının "genel olarak

işletme kültüründe bir değişime yol açması" umudunu dile getirmişti.

İşverenler ise kota uygulamasını eleştirmişti. Alman İşverenler Konfederasyonu'ndan

(BDA) Stefan Straesser, "Bize göre kota en önemli kriter olan meslekî vasıf konusunu

dikkate alıyor" ifadesini kullanmıştı.



