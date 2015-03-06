Almanya'da şirketlere kadın yönetici kotası geliyor

Federal Aile Bakanı Manuela Schwesig, borsaya kayıtlı 108 işletmenin denetim
kurullarında 2016 yılından itibaren daha fazla kadının olacağını açıklamıştı. Halen
bu
pozisyondaki kadın oranı yüzde 5 civarında. Bu oranın ileride en az yüzde 30'a
yükseltilmesi hedefleniyor.
Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ve Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) oluşan
koalisyonun hazırladığı yasa tasarısıyla, üç bin 500 kadar işletmeye de "esnek
düzenleme" adı verilen, işletmelerin kadın kontenjanlarını kendilerinin belirleyeceği bir
düzenleme getiriliyor.
Yasa tasarısına tepkiler
"Denetim Kurulları'na Daha Fazla Kadın" (FidAR) adlı girişimin başkanlığını yapan
Monika Schulz-Strelow, genç kızlar ve kadınlar için yönetim kadrolarındaki kadınların
iyi bir örnek oluşturacağı görüşünü savunmuş, kota uygulamasının "genel olarak
işletme kültüründe bir değişime yol açması" umudunu dile getirmişti.
İşverenler ise kota uygulamasını eleştirmişti. Alman İşverenler Konfederasyonu'ndan
(BDA) Stefan Straesser, "Bize göre kota en önemli kriter olan meslekî vasıf konusunu
dikkate alıyor" ifadesini kullanmıştı.