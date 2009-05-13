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Ekonomi

Almanya’da şirket iflasları artıyor

Almanya'da şirket iflasları geçen yılın şubat ayına göre yüzde 1,2 oranında artarak 2 bin 394 oldu

13 Mayıs 2009 03:00

Wiesbaden kentinde bulunan Federal İstatistik Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Almanya'da şubat ayında şirket iflaslarının geçen yılın şubat ayına göre yüzde 1,2 oranında artarak 2 bin 394 olduğu belirtildi.

Almanya'da ocak ayında şirket iflasları geçen yılın ocak ayına göre yüzde 0,1 oranında gerilemişti.

Öte yandan, çok sayıda Türk'ün de çalıştığı Herzogenaurach kentinde bulunan Almanya'nın önde gelen otomobil parçası üreticisi Schaeffler, gelecek aylarda yaklaşık 4 bin 500 çalışma yerinin kapatılacağı ve böylece yaklaşık 250 milyon avro tasarruf yapılmasının planlandığını açıkladı.

Böyle bir kararın otomobil parçaları satışlarında yaşanan sipariş ve gelir azalmaları nedeniyle alındığı kaydedildi.

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