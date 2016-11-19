Almanya’da sınır dışı edilen sığınmacıların sayısı arttı

Düsseldorf'ta basılan Rheinische Post gazetesi ocaktan eylül ayına kadar 19 bin 914 kişinin Almanya'yı terk etmek zorunda kaldığı haberini yayımladı. Gazete haberini Federal Polis'ten aldığı bilgilere dayandırdı. Haberde yılsonuna kadar sınır dışı edilen insanların sayısının 26 bin 500'e çıkabileceği bilgisi de yer alıyor. Sınır dışı edilenlerin sayısı en son 2003'te bu kadar yüksek olmuştu. Geçen yılsa 20 bin 888 insan sınır dışı edildi.

Habere göre sınır dışı edilenlerin çoğunluğunu Batı Balkan devletlerinden yasadışı yollarla gelen mülteciler ve sığınma başvuruları reddedilenler oluşturuyor. Güvenli ülke sıfatını taşıyan Arnavutluk, Kosova, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek ve Karadağ'dan eylülden beri gelen 14 bin 529 kişi sınır dışı edildi. Bu tüm sınır dışı edilenlerin dörtte üçünü oluşturuyor. Özellikle Hrıstiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) güvenli ülke sıfatını getirmek istediği Tunus, Fas ve Cezayir gibi ülkelerden gelen yaklaşık 550 kişi sınır dışı edildi ve yaklaşık 200'ü direkt kendi ülkelerine gönderildi.

Batı Balkan ülkelerinden gelen insanları sınır dışı etmek diğer ülkelere göre daha kolay. Almanya'nın verdiği seyahat belgeleri orada kabul ediliyor. Başka ülkelerden gelen birçok insan için durum farklı. Sınır dışı prosedürünü zorlaştıran başka bir unsur ise Fas ve Cezayir gibi ülkelerin Almanya'da iltica başvurusu reddedilen insanların uçakla ülkelerine geri gönderilmesine yasak koyması.

Çoğu memleketlerine gönderiliyor

Protestan Basın Servisi'nin haberini dayandırdığı, ülkelere göre düzenlenen istatistiklere göre sınır dışı edilenlerin çoğu kendi ülkelerine götürülüyor. 22 bin kişiden17 bin 792'si uçakla direkt kendi ülkelerine gönderildi. Sınır dışı edilen 504 Suriyeli ve 100 Eritreli ise kendi ülkesine gönderilmedi. Geri çevrilen 218 Iraklı'dan ise sadece dokuzu Irak'a gönderildi.

Geri gönderilen Afganların sayısı da artıyor. Geçen yıl 178 Afgan geri gönderildi, bu yıl ise geri gönderilenlerin sayısı 199'a ulaştı. Bu yıl sadece 27 Afgan kendi ülkesine döndü, diğerleri diğer AB ülkelerine ya da başka ülkelere götürüldü.

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Reuters, AFP, EPD / CN, EC