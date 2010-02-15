Almanya'da silahlı saldırıda 1 Türk öldürüldü

T24 - Almanya'nın Frankfurt kentinde süpermarket sahibi bir Türk, dükkanının önünde tabancayla öldürüldü.



Öldürülen Afyonkarahisarlı 37 yaşındaki Hasan Karakaya, süpermarketi birkaç hafta önce açtı.



Frankfurt polisi, açılan ateş sonucunda ağır şekilde yaralanan Türk'ün olay yerinde yapılan tıbbi müdahaleye rağmen kurtarılamadığını, katil zanlısı olarak da bir Türk'ün gözaltına alındığını bildirdi.



Polis, soruşturmanın yeni başladığı gerekçesiyle öldürülen ve gözaltına alınan Türklerin kimlikleri ile cinayetin nedeni hakkında ayrıntı vermedi.