Almanya'da silahlı saldırı

Yetkililerden verilen ilk bilgilere göre, kimliği
belirsiz saldırganın aracından açtığı ateş
sonucunda bir kadın hayatını kaybetti. Saldırgan olay yeri yakınlarında bir bisiklet
sürücüsünü de kurşunlayarak öldürdü.
Saldırganın bir başka kişiyi silahla tehdit ettiği, bir başkasına da ateş açtığı, ancak
sözkonusu kişilerin yara almaksızın kurtulduğu belirtildi.
AN-W 129 plakalı, gümüş renkli Mercedes marka araç kullanan saldırgan olay
yerinden kaçmayı başardı. Polis saldırının zanlısının yakalandığını açıkladı.