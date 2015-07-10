T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Almanya'da silahlı saldırı

Bavyera eyaletindeki Leutershausen kasabasında meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi hayatını kaybetti. Zanlı polis tarafından yakalandı.

10 Temmuz 2015 16:54

Yetkililerden verilen ilk bilgilere göre, kimliği
belirsiz saldırganın aracından açtığı ateş
sonucunda bir kadın hayatını kaybetti. Saldırgan olay yeri yakınlarında bir bisiklet
sürücüsünü de kurşunlayarak öldürdü.

Saldırganın bir başka kişiyi silahla tehdit ettiği, bir başkasına da ateş açtığı, ancak
sözkonusu kişilerin yara almaksızın kurtulduğu belirtildi.

AN-W 129 plakalı, gümüş renkli Mercedes marka araç kullanan saldırgan olay
yerinden kaçmayı başardı. Polis saldırının zanlısının yakalandığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

BavyeraLeutershausenMercedesDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24