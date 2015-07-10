Almanya'da silahlı saldırı

Yetkililerden verilen ilk bilgilere göre, kimliği

belirsiz saldırganın aracından açtığı ateş

sonucunda bir kadın hayatını kaybetti. Saldırgan olay yeri yakınlarında bir bisiklet

sürücüsünü de kurşunlayarak öldürdü.

Saldırganın bir başka kişiyi silahla tehdit ettiği, bir başkasına da ateş açtığı, ancak

sözkonusu kişilerin yara almaksızın kurtulduğu belirtildi.

AN-W 129 plakalı, gümüş renkli Mercedes marka araç kullanan saldırgan olay

yerinden kaçmayı başardı. Polis saldırının zanlısının yakalandığını açıkladı.

