Almanya’da sığınmacıların kaldığı yurda ateş açıldı. 23 yaşındaki bir sığınmacının yaralandığı saldırıyla ilgili polisin soruşturmaya başladığı aktarıldı.

Hürriyet’in haberine göre Almanya'nın batısındaki Offenbach'ta sığınmacıların kaldığı yurda ateş açılması sonucu bir ilticacı hafif şekilde yaralandı.

Almanya'nın Offenbach yakınlarındaki Hesse Dreieich'de mülteci kampında sabaha karşı ateş açıldı. Yurdun camlarından içeriye ateş açılması sonucu, yatağında uyumakta olan 23 yaşındaki sığınmacının hafif şekilde yaralandığı ve hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olduğu açıklandı.

Polis yorum yapmaktan kaçınırken, saldırganları bulmak için çalışmalara başladı.