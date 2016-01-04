T24 LogoT24 Logo
Dünya

Almanya'da sığınmacıların kaldığı yurda ateş açıldı

23 yaşında bir sığınmacı yaralandı

04 Ocak 2016 14:25

Almanya’da sığınmacıların kaldığı yurda ateş açıldı. 23 yaşındaki bir sığınmacının yaralandığı saldırıyla ilgili polisin soruşturmaya başladığı aktarıldı.

Hürriyet’in haberine göre Almanya'nın batısındaki Offenbach'ta sığınmacıların kaldığı yurda ateş açılması sonucu bir ilticacı hafif şekilde yaralandı.

Almanya'nın Offenbach yakınlarındaki Hesse Dreieich'de mülteci kampında sabaha karşı ateş açıldı. Yurdun camlarından içeriye ateş açılması sonucu, yatağında uyumakta olan 23 yaşındaki sığınmacının hafif şekilde yaralandığı ve hastanede tedavi edildikten sonra taburcu olduğu açıklandı.

Polis yorum yapmaktan kaçınırken, saldırganları bulmak için çalışmalara başladı.

ETİKETLER

sığınmacımültecialmanyasaldırıpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24