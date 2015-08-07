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Ekonomi
Deutsche Welle

Almanya'da sığınmacılara Mavi Kart tartışması

Almanya'da nitelikli iş gücü açığını kapatmak için sığınmacılara Mavi Kart dağıtılması gündeme geldi. Sosyal Demokrat Partili Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel talebe karşı çıkıyor.

07 Ağustos 2015 15:59


Berlin'de bir dil kursunda Almanca dersi. Buradakilerin çoğu Nizar gibi iyi eğitim görmüş sığınmacılar. Genç doktor yedi ay önce Suriye'deki iç savaştan kaçmış. Sığınmacı olarak tanınmayı beklemek yerine doktorluk yapmayı tercih edeceğini söylüyor:

"Evet Almanya'da doktor sıkıntısı yaşandığını biliyorum. Doktora ihtiyaçları var. Ancak doktor ya da asistan olarak bir yere başvurduğumda bana önce bir resmi onaya ihtiyacınız var diyorlar.''

Yani devletin doktor olarak çalışmasına izin vermesi gerekiyor. Nizar'ın bunun için beklemesi şart. Federal İş Kurumu sığınmacıların eleman açığı olan sektörlerde daha kolay istihdam edilmebilmeleri için karmaşık olmayan bir uygulamaya geçilmesini talep ediyor. Uygulamanın adı Mavi Kart. Yeşiller ise bu fikre sıcak bakıyor. Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Anton Hofreiter:

"Sığınmacıların Mavi Kart başvurusu yapabilmelerine olanak tanıyan uygulama en azından çeşitli gerekçelerle ülkelerinden kaçmak zorunda kalmış iyi eğitimli insanların kısa süre içinde çalışabilmelerine ve entegre olabilmelerine olanak tanımış olur."

Ekonomi Bakanı Gabriel ne diyor?

Almanya Ekonomi Bakanı Sigmar Gabriel'e göre ise bu iyi bir fikir değil. Ona göre sığınma başvurusu ve çalışma izni birbirine karıştırılmamalı: "İnsanlara nitelikli işgücüne ihtiyacımız olduğu için sığınmacı statüsü vermiyoruz; takip edildikleri ve ülkelerinde hayatta kalma olanakları bulunmadığı için onlara bu statüyü tanıyoruz."

Mavi Kart ve sığınma hakkı üzerine yaşanan bu karmaşık tartışmalar Nizam'ı ilgilendirmiyor. "Sığınmacı olarak tanınıp tanınmamam önemli değil. Önemli olan insanın faal olması ve burada Almanya'da çalışabilmesi. Ben geleceğimi burada bu şekilde kurmak istiyorum."

Sığınmacılara yönelik Mavi Kart uygulaması yaşam giderlerini kendisinin karşılamasına olanak vermesi açısından Nizar için şüphesiz gerçek bir şans olurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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