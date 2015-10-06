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Dünya
Deutsche Welle

Almanya′da sığınmacı yurdunda yangın

Almanya'nın Thüringen eyaletinde bir sığınmacı yurdunda çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

06 Ekim 2015 11:48


Polisin verdiği bilgiye göre, Saalfeld kentindeki yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. İtfaiyeye yurtta görevli bir sosyal hizmetler görevlisi haber verdi.

Polis henüz kundaklama şüphesine yol açacak bir kanıta rastlanmadığını açıkladı. Yangına müdahale eden ekipler, 29 yaşındaki bir sığınmacının cesedini buldu. Sığınmacının Eritre'den geldiği belirlendi. Yangının çıktığı katta kalan diğer sığınmacılar tahliye edildi.

Almanya'da geçen aylarda sığınmacıların kalmasının planlandığı binalara yönelik çok sayıda saldırı düzenlenmişti. Almanya'ya gelen sığınmacı sayısının artması nedeniyle, Federal Hükümet ve belediyeler tarafından mevcut yurtlara ek olarak yeni bina aranıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Almanya ThüringenSaalfeldEritreFederal HükümetDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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